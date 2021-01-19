 Попри локдаун: летальність від COVID-19 у Німеччині залишається високою | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.01.2021

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Європа

Попри локдаун: летальність від COVID-19 у Німеччині залишається високою

У Німеччині взимку зросла кількість смертей від коронавірусної хвороби - попри жорсткий локдаун у країні. Звідки береться ця статистика, і хто у грипі ризику: DW проаналізувала статистичні дані.

За тяжкого перебігу хвороби смерть настає у середньому за два тижні, свідчить статистика

За тяжкого перебігу хвороби смерть настає у середньому за два тижні, свідчить статистика

Попри те, що в багатьох країнах світу почалася вакцинація від COVID-19, пандемію поки не вдається приборкати. Вірус мутує і поширюється швидше, ніж люди щепляться. Через це уряди європейських країн посилюють і подовжують обмеження соціального життя.

У Німеччині, за даними Інституту Роберта Коха (RKI), кількість зареєстрованих інфекцій з початку пандемії вже перевищила два мільйони. Противники обмежувальних заходів поширюють в соцмережах фейкову інформацію про нібито маніпуляції даними про кількість заражень і смертей від ковіду. Буцімто це робиться для того, щоб у політиків були підстави для запровадження нових обмежень. DW - про основні принципи підготовки статистичних даних щодо смертності від COVID-19 у Німеччині.

Звідки беруться дані про кількість хворих

Головним джерелом статистичних даних, якими в Німеччині користуються, зокрема, політики та журналісти, є Інститут Роберта Коха. Інформація на сайті RKI базується на цифрах, що надходять від відомств у справах охорони здоров'я в кожному адміністративному районі Німеччини.

Місцеві відомства у справах охорони здоров'я отримують дані від лабораторій, лікарів та інших осіб, зобов'язаних негайно повідомляти таку інформацію - як-от керівників шкіл, будинків для літніх людей та інших установ.

У Німеччині зростає летальність від COVID-19

За даними RKI, у Німеччині загальне число померлих від та з COVID-19 станом на 22 січня перевищило 50 тисяч осіб. Число смертей у січні сягало подекуди до тисячі осіб за добу, останніми днями мінімально зменшившись - 22 січня RKI повідомив про 859 смертей. Як зауважили в інституті, з моменту зараження коронавірусом до того, як хворий потрапляє в клініку з важкою формою ковіду, пересічно проходить чотири дні. Якщо лікування виявляється безуспішним, смерть настає в середньому через 12 днів. Ці 16 днів і впливають на актуальні дані - дані щодо померлих потрапляють до статистики пізніше за дані про інфікованих.

Статистичні дані RKI про кількість померлих від коронавірусної хвороби включають лише ті випадки, коли у людини було лабораторно підтверджено зараження коронавірусом на момент смерті. Як наголошують у RKI, ризик померти від ковіду вищий у людей, які мають хронічні захворювання. Точно встановити, якою мірою коронавірус став причиною смерті людини, складно. Тому в статистику входить і число померлих безпосередньо від коронавірусної хвороби, і тих, хто мав хронічні захворювання, які загострилися через COVID-19 і, ймовірно, призвели до летального наслідку.

Якщо хворий помер імовірно від коронавірусної хвороби, але за життя не робив тест, діагноз може бути встановлений при розтині. Зрештою, дані про смерть людини від COVID-19 потрапляють до загальної статистики місцевих відомств з питань охорони здоров'я.

Початок щеплення поки не зміг суттєво змінити показники смертності

Початок щеплення поки не зміг суттєво змінити показники смертності

Найвища летальність - серед людей похилого віку

Найвища летальність від ковіду спостерігається серед літніх людей, у яких ослаблений імунітет, які мають хронічні і вікові захворювання. 87 відсотків людей, які померли від коронавірусної хвороби, були у віці 70 років і старше. А середній вік померлих - 83 роки.

Згідно з даними порталу Statista, які базуються на цифрах від RKI, у середині січня 2021 року 89 відсотків смертей від коронавірусної хвороби було зафіксовано у віковій групі від 69 років. Найвищий показник летальності з початку пандемії COVID-19 склав 46,8 відсотка у віковій групі від 80 до 89 років. А серед людей у віці від 0 до 49 років - лише 0,9 відсотка. Найнижчий відсоток померлих від ковіду - у віковій групі від 10 до 19 років - 0,01 відсотка.

Скільки смертей від ковіду у світі?

Не лише у Німеччині, але і в інших країнах взимку зросло число померлих від коронавірусної хвороби. За даними американського Університету Джонса Хопкінса, на даний час загальна кількість померлих від COVID-19 сягнула на планеті понад двох мільйонів.

За кількістю смертей через ковід лідирують США - близько 400 тисяч померлих. Слідом Бразилія - понад 210 тисяч, а на третьому місці Індія - більш як 150 тисяч людей. В Україні з початку пандемії, за даними МОЗ, померли з діагнозом COVID-19 21,5 тисячі людей.

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Попри локдаун: висока летальність від COVID-19 у Німеччині

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