Коронавірус в Україні: 5583 нових випадків, 241 померлий за добу

В Україні станом на ранок четверга, 21 січня, було зафіксовано 5583 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом протягом останньої доби. Зокрема, інфікувалися 173 дитини та 229 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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За його даними, за минулу добу в країні госпіталізували 1811 хворих на COVID-19. Помер 241 пацієнт з діагнозом COVID-19, одужала 13981 людина.

В Україні було проведено 41 597 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР - 24 504, методом імуноферментного аналізу (ІФА) - 17 093. Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано у Києві (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 1,17 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2; 21 499 осіб, у яких підтвердили зараження, померли.

З 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Він передбачає заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.

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