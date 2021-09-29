Євген Захаров - український правозахисник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євген Захаров".

Український правозахисник Євген Захаров є головою правління Української Гельсінської спілки з прав людини та керівником Харківської правозахисної групи. У 1970-х - 1980-х роках Євген Захаров брав участь у дисидентському русі в СРСР. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.