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Євген Захаров

Євген Захаров - український правозахисник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євген Захаров".

Український правозахисник Євген Захаров є головою правління Української Гельсінської спілки з прав людини та керівником Харківської правозахисної групи. У 1970-х - 1980-х роках Євген Захаров брав участь у дисидентському русі в СРСР. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Україні хочуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19, але не для всіх

В Україні хочуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19, але не для всіх 29.09.2021

Держслужбовців різних рівнів та освітян в Україні хочуть зобов’язати робити щеплення проти COVID-19. Обов’язкова вакцинація буде умовою для продовження їхньої подальшої роботи. Профспілки погрожують протестами.
Провалена реформа поліції: інцидент у Кагарлику як наслідок

Провалена реформа поліції: інцидент у Кагарлику як наслідок 26.05.2020

Зґвалтування жінки в Кагарлицькому відділку поліції є результатом проваленої реформи органів правопорядку, кажуть експерти. Що пішло не так?
Антикарантинний спротив. Чому українські мери протистоять центру

Антикарантинний спротив. Чому українські мери протистоять центру 06.05.2020

Місцева влада в Україні від початку епідемії коронавірусної хвороби ухвалювала власні рішення стосовно карантину. Частина мерів розпочала відкрите протистояння з центром.
Формулу Штайнмаєра в короткі терміни реалізувати неможливо

"Формулу Штайнмаєра" в короткі терміни реалізувати неможливо 22.11.2019

Євродепутати разом з українськими правозахисниками обговорили в Брюсселі ситуацію на Донбасі. На правове свавілля на окупованих Росією українських територіях можна впливати санкційним тиском, вважають учасники зустрічі.
Рішення ЄСПЛ щодо люстрації: чи слід очікувати хвилю нових позовів?

Рішення ЄСПЛ щодо люстрації: чи слід очікувати хвилю нових позовів? 18.10.2019

Рішення ЄСПЛ щодо українського закону "Про очищення влади" може спричинити хвилю нових судових позовів від звільнених посадовців. Раніше до національних судів надійшло понад 800 позовів від люстрованих.
Правозахисники: Насильницькі зникнення на Донбасі має розслідувати МКС

Правозахисники: Насильницькі зникнення на Донбасі має розслідувати МКС 30.07.2019

Насильницькі зникнення людей в зоні збройного конфлікту на Донбасі, що не привернули увагу українського правосуддя, має розслідувати Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, вважають правозахисники.

Правозахисники: В'язні в ОРДЛО кинуті Україною напризволяще

Правозахисники: В'язні в ОРДЛО кинуті Україною напризволяще 13.11.2018

Україна покинула напризволяще своїх громадян, що є в'язнями в так званих "ДНР/ЛНР", констатують українські правозахисники та обіцяють подати відповідний позов до ЄСПЛ.

Правозахисники підготували подання до МКС про злочини на Донбасі

Правозахисники підготували подання до МКС про злочини на Донбасі 19.09.2018

Українські правозахисники подають до МКС подання про масштабні порушення прав людини на Донбасі. "Харківська правозахисна група" вважає можливою кваліфікацію порушень як злочинів проти людяності або воєнних злочинів.
Понад 50 українських митців закликали Сенцова припинити голодування

Понад 50 українських митців закликали Сенцова припинити голодування 25.07.2018

Українські митці та громадські діячі написали листа Олегу Сенцову, в якому просять його припинити голодування, що триває вже понад 70 днів
Навіщо донецькі сепаратисти заборонили бюджетникам виїжджати за лінію розмежування?

Навіщо донецькі сепаратисти заборонили бюджетникам виїжджати за лінію розмежування? 17.01.2018

"Тимчасова" заборона торкнеться "держслужбовців" та працівників підприємств "державної" форми власності. Однак українські правозахисники бачать небезпеку повної ізоляції цих територій.
Як обиратимуть наступника Деканоідзе

Як обиратимуть наступника Деканоідзе 11.01.2017

Серед членів комісії половину складають іноземні експерти, але формальна процедура обрання кандидатів досі не узгоджена.
Закон надії чи потурання рецидивістам: в Україні закликають переглянути закон Савченко

Закон надії чи потурання рецидивістам: в Україні закликають переглянути "закон Савченко" 03.10.2016

Тисячі засуджених - на волі, поліція не встигає розкривати їхні повторні злочини і просить більше грошей для карного розшуку. В Україні з новою силою розгорілася дискусії навколо "закону Савченко".
Переатестація поліцейських в Україні: робота над помилками

Переатестація поліцейських в Україні: робота над помилками 26.09.2016

На фініші переатестації співробітників МВС України експерти і правозахисники відзначають низку попередніх помилок і виступають за подальший відбір кадрів у правоохоронній системі.
Юрій Луценко: завзяття замість управлінського вміння

Юрій Луценко: завзяття замість управлінського вміння 13.05.2016

Юрій Луценко вдруге очолив структуру, досвіду роботи в якій не має. Щоб скласти уявлення, чого чекати від нового генпрокурора, DW поглянула, чим він себе зарекомендував на посаді очільника МВС.
Куди податись в Україні міліціонерам, яких не взяли в поліцейські

Куди податись в Україні міліціонерам, яких не взяли в поліцейські 20.01.2016

Поза увагою залишається соціальна адаптація правоохоронців, які не пройшли переатестацію й втратять роботу. Без програм з перекваліфікації люди зі спецнавичками можуть стати серйозною проблемою, попереджають експерти.
Кияни помічають вади нової поліції, але і далі зберігають довіру до неї

Кияни помічають вади нової поліції, але і далі зберігають довіру до неї 07.08.2015

За місяць після виходу на київські вулиці нової патрульної поліції президент України Порошенко підписав закон про національну поліцію. Перші підсумки роботи нової правоохоронної структури - у матеріалі DW.
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