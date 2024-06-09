У Кельні представникам України вручили премію Льва Копелева

Премію "За мир та права людини" присудили українському народу ще в червні 2023 року. 9 червня цього року її вручили "Тайрі" та Євгену Захарову з ХПГ.

У німецькому Кельні у неділю, 9 червня, відбулася церемонія нагородження лауреатів премії імені Лева Копелева "За мир та права людини" 2023-2024, яку присудили українському народові.

Представниками українського суспільства для нагородження обрали міського голову Києва Віталія Кличка та його брата Володимира, парамедикиню Юлію Паєвську на псевдо "Тайра" та Харківську правозахисну групу. Останню на церемонії представляв її керівник, правозахисник Євген Захаров. Братів Кличків у Кельні 9 червня не було.

Премія вручається Форумом Лева Копелева в Кельні, починаючи з 2001 року, і не передбачає грошової винагороди.

Премія імені Льва Копелева

Гуманіст і письменник Лев Копелев народився у Києві і провів там дитинство, а у Харкові ходив до школи, одружився і навчався в університеті. Під час Другої світової війни він у званні майора радянської армії боровся проти нацистів. Коли ж Червона Армія дісталася Східної Пруссії, Копелев намагався захищати німецьке цивільне населення від убивств і насильства, а також від грабежів радянських солдатів. За це його засудили до 10 років ув'язнення у таборах ГУЛАГу. А в 1981 році радянська влада позбавила його громадянства СРСР. Копелев помер у 1997 році, провівши останні роки життя в німецькому Кельні.

Лауреатами премії імені Кополева у різні роки ставали голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров, співачка і активістка Майдану Руслана Лижичко, російський соціолог з "Левада-центру" Лев Гудков, організація HALO Trust, що займається знешкодженням мін, товариство "Меморіал", редакція "Новой газеты", сирійські лікарі Аммар Закарія і Абдулкадер Абдулрахім та Дрезденська ініціатива з порятунку біженців в Середземному морі Mission Lifeline.

Громадську організацію Форум Льва Копелева заснували друзі і соратники Копелева після його смерті в 1998 році в Кельні. Її мета - продовження боротьби діяча за гуманність, мир і права людини.