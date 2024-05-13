Софії Андрухович присуджено літературну премію імені Гессе

Журі високо оцінило лінгвістично сильну панораму України ХХ століття, створену письменницею. Також відзначені віртуозні перекладачі. Церемонія нагородження відбудеться 2 липня - у день народження Германа Гессе.

Українська письменниця Софія Андрухович та її перекладачі Александер Кратохвіл (Alexander Kratochvil) та Марія Вайсенбек (Maria Weissenböck) удостоєні Міжнародної премії імені Германа Гессе 2024 року за роман "Амадока", повідомили у понеділок, 13 травня, засновники нагороди.

Андрухович вдалося створити "широкомасштабну панораму України XX століття у формально різноманітній та вражаючій манері", пояснило журі премії вибір лауреата. Премію в 20 000 євро буде вручено у Кальві у федеральній землі Баден-Вюртемберг - рідному місті нобелівського лауреата Германа Гессе у день його народження 2 липня.

Читайте також: Український фільм "20 днів у Маріуполі" виграв "Оскар"

У своєму романі письменниця відображає "травматичні етапи історії, які сформували колективну пам'ять українців: війна на сході України, Голокост та сталінізм", йдеться в обґрунтуванні журі. На його думку, Андрухович вирізняє мовна сила.

Команді перекладачів вдалося майстерно передати німецькою різні мовні регістри: "Історичні голоси і тональності за 100 років так само точні, як і різні оповідальні конструкції, випадкові або недостовірні, прості або складні, зачаровані історичними злочинами і сильні у пошуках власного щастя".

Читайте також: В Україні оголосили лауреатів Шевченківської премії 2024 року

Про письменницю та премію

41-річна Софія Андрухович - авторка кількох прозових творів українською мовою. 2021 року увійшла до Топ-100 успішних жінок України за версією журналу "NV". Вона є дочкою відомого українського письменника Юрія Андруховича, який отримав у 2022 році премію імені Гейне, а у 2023 році нагородженого медаллю імені Гете.

Премія Германа Гессе вручається раз на два роки. Вона присуджується авторам та перекладачам, чиї роботи ще не отримали того визнання та уваги, на яку, на думку журі, вони заслуговують. Попередні два її лауреати - нігерійська письменниця Чимаманда Нгозі Адічі (2020) та турецький письменник Хакан Гюндай (2022).