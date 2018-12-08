Герман Гессе - німецький письменник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Герман Гессе".

Герман Гессе народився в 1877 році в місті Кальв. У 1946-му письменнику, який критикував війну і зазнавав утисків у часи націонал-соціалізму, присудили Нобелівську премію з літератури. У 1955 році Гессе отримав Премію миру німецьких книготорговців. Письменник помер у 1962 році в Монтаньйолі (Швейцарія). Такі романи Германа Гессе як "Степовий вовк", "Сіддхартха" та "Деміан" стали міжнародними бестселерами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.