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Герман Гессе

Герман Гессе - німецький письменник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Герман Гессе".

Герман Гессе народився в 1877 році в місті Кальв. У 1946-му письменнику, який критикував війну і зазнавав утисків у часи націонал-соціалізму, присудили Нобелівську премію з літератури. У 1955 році Гессе отримав Премію миру німецьких книготорговців. Письменник помер у 1962 році в Монтаньйолі (Швейцарія). Такі романи Германа Гессе як "Степовий вовк", "Сіддхартха" та "Деміан" стали міжнародними бестселерами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Герман Гессе. Деміан. Історія юності Еміля Сінклера

Герман Гессе. "Деміан. Історія юності Еміля Сінклера" 08.12.2018

На перший погляд, роман "Деміан" Германа Гессе - автобіографія людини, яка пережила війну. Та водночас духовні пошуки головного героя Еміля Сінклера можна вважати маніфестом цілого покоління.
Канадській письменниці Маргарет Етвуд присуджено престижну німецьку премію

Канадській письменниці Маргарет Етвуд присуджено престижну німецьку премію 13.06.2017

Книги канадської письменниці Маргарет Етвуд перекладені 30 мовами світу. Нині її відзначено Премією миру німецьких книготорговців.
Чим Гессе заворожує своїх читачів

Чим Гессе заворожує своїх читачів 09.08.2012

Германом Гессе зачитуються не лише на його батьківщині, в Німеччині. Його твори досі популярні в Америці, Азії та арабському світі. У чому секрет його творчості?
Від Томаса Манна до Юлії Франк

Від Томаса Манна до Юлії Франк 17.03.2009

Німецька література може видатися глибокодумною, серйозною та похмурою, але водночас попри всю свою суворість вона рясніє натяками та витонченою іронією. Ось великі письменники ХХ-ХХІ століть у стислому огляді.