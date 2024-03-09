В Україні оголосили лауреатів Шевченківської премії - 2024

Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів цієї нагороди у 2024 році. Серед них - Євген Малолєтка та Мстислав Чернов.

Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів цієї нагороди у 2024 році. Про це йдеться у відповідному указі про присудження премій, опублікованому на сайті Офісу президента.

Лауреатами в категорії "Музичне мистецтво" стали артистка Сусана Джамаладінова (Джамала) за альбом Qirim та композиторка Кармелла Цепколенко за кантати "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію №5.

У номінації "Література" переможцями стали поетеса Ярина Чорногуз зі збіркою "[dasein: оборона присутності]", а також поет Дмитро Лазуткін зі збіркою "Закладка".

У номінації "Публіцистика та журналістика" перемогли Євген Малолєтка, Мстислав Чернов і Василиса Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя - репортажі, розслідування, фото, відео та фільм "20 днів у Маріуполі".

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У номінації "Театральне мистецтво" перемогли режисер-постановник Іван Уривський, художниця-постановниця Тетяна Овсійчук і хормейстерка Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

У номінації "Візуальне мистецтво" переміг художник Андрій Єрмоленко за серію робіт "Ukrainian resistance // Український опір".

У галузях літературознавства, мистецтвознавства та кіномистецтва премію цього року не присуджували.

Як йдеться в указі президента, розмір цьогорічної премії становить 429 тисяч гривень кожна.

Зеленський: Ми маємо пам’ятати, що культура має значення

Президент Володимир Зеленський під час відзначення лауреатів Шевченківської премії у суботу, 9 березня, наголосив на тому, що під час війни "важливими є люди культури, які розповідають про Україну, зберігають пам’ять про все, через що проходить український народ, і відроджують те, що дає людям сили".

"У час війни - навіть більше, ніж у час миру, - ми всі маємо пам’ятати, що культура має значення. І люди культури мають значення. Усі, хто промовляє про Україну", - цитує його пресслужба Офісу президента України.

Володимир Зеленський висловив вдячність кожному, хто дбає про людей і всю Україну. "Я дякую вам, дякую всім, хто зараз на фронті та з тими, хто на фронті. Хто з Україною та береже її й розвиває", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" став одним із номінантів на "Оскар" укатегорії "Найкращий документальний фільм".

Також цей фільм переміг у номінації "Найкращий документальний фільм" премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).