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Премію імені Льва Копелева - 2023 присудили народу України

Олександр Куницький
52 хв. тому

Українському народу присуджено премію імені Льва Копелева - 2023 у Німеччині. Її вручать Віталію та Володимиру Кличкам, парамедикині Юлії "Тайрі" Паєвській та Харківській правозахисній групі.

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У Німеччині вручать премію імені Льва Кополева українським представникам
Прапор України в БерлініФото: CHRISTIAN MANG/REUTERS

У Німеччині премією імені Льва Копелева за мир і права людини в 2023 році нагородили увесь український народ. Нагороду вручать меру Києва Віталію Кличку та його брату Володимиру Кличку, парамедикині Юлії "Тайрі" Паєвській, яка три місяці провела у полоні в так званій "ДНР", та Харківській правозахисній групі. Про це повідомила пресслужба Фонду Льва Копелева у п'ятницю, 30 червня.

"Лев Копелев, який народився та виріс у столиці України Києві, присвятив своє життя боротьбі за мир та права людини. Ми впевнені у тому, що сьогодні він би рішуче став на захист України, своєї Батьківщини. На його Батьківщині мужній український народ захищає демократію, права людини та власну свободу проти російської агресії", - йдеться у повідомленні.

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Виречення премії відбудеться 22 жовтня

"Брати Клички, багаторазові чемпіони світу з боксу, борються в Україні проти путінської армії, яка, порушуючи усі норми міжнародного права, веде безжальну війну проти українського населення", - йдеться у повідомленні. 

Рішення запросити на вручення премії Юлії Паєвської організатори пояснили її авторитетом. "В Україні "Тайра" є справжньою народною героїнею", - зазначають у Фонді.  Вона, нагадають організатори, допомагала пораненим і рятувала життя під час облоги Маріуполя, знімала події за допомогою нагрудної камери і передала знятий відеоматеріал міжнародним журналістам.

Тим часом Харківська правозахисна група надає підтримку внутрішнім біженцям і збирає факти та свідоцтва про військові злочини, щоб якнайшвидше залучити злочинців до суду, наголошується в пресрелізі.

Вручення премії відбудеться 22 жовтня у центральному залі Кельнської регіональної ощадної каси (Kreissparkasse Köln). З урочистою промовою виступить депутат та колишній президент Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble). Премія Копелева вручається Форумом Лева Копелева в Кельні, починаючи з 2001 року, і не передбачає грошової винагороди.

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Премія імені Льва Копелева

Гуманіст і письменник Лев Копелев народився у Києві і провів там дитинство, а у Харкові ходив до школи, одружився і навчався в університеті. Під час Другої світової війни він у званні майора радянської армії боровся проти нацистів. Коли ж Червона Армія дісталася Східної Пруссії, Копелев намагався захищати німецьке цивільне населення від убивств і насильства, а також від грабежів радянських солдатів. За це його засудили до 10 років ув'язнення у таборах ГУЛАГу. А в 1981 році радянська влада позбавила його громадянства СРСР. Кополев помер у 1997 році, провівши останні роки життя в німецькому місті Кельні.

Лев Копелев
Лев КопелевФото: picture-alliance

Лауреатами премії імені Кополева у різні роки ставали голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров та співачка і активістка Майдану Руслана Лижичко, російський соціолог з "Левада-центру" Лев Гудков, організація HALO Trust, що займається знешкодженням мін, товариство "Меморіал", редакція "Новой газеты", сирійські лікарі Аммар Закарія і Абдулкадер Абдулрахім та Дрезденська ініціатива з порятунку біженців в Середземному морі Mission Lifeline.

Громадську організацію Форум Льва Копелева заснували друзі і соратники Копелева після його смерті в 1998 році в Кельні. Її мета - продовження боротьби діяча за гуманність, мир і права людини.

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У Німеччині вручать премію імені Льва Кополева українським представникам

Премію імені Льва Копелева - 2023 присудили народу України

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