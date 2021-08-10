Німеччина передала Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу

Посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) у суботу, 21 серпня, передала міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку як термінову допомогу в боротьбі з пандемією 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca на загальну суму приблизно 6 мільйонів євро. "Транспортні витрати були покриті в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM)", - йдеться в пресрелізі посольства.

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Передача відбулася напередодні візиту канцлерки ФРН Анґели Меркель до Києва. Наголошується, що канцлерка раніше пообіцяла ці дози вакцини президенту України Володимиру Зеленському як термінову допомогу в боротьбі з коронавірусною пандемією.

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"З початку пандемії Німеччина солідарно стоїть пліч-о-пліч з Україною і надала їй апарати штучної вентиляції легенів, маски і медичне обладнання загальною вартістю 76 мільйонів євро", - йдеться в пресрелізі. Загалом же Німеччина надає країнам світу підтримку в боротьбі з пандемією загальним обсягом 2,2 мільярда євро, причому більша частина цієї суми надається для глобальної ініціативи COVAX.