 Німеччина передала Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2021

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Новини

Німеччина передала Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу

Напередодні візиту канцлерки Анґели Меркель до Києва Німеччина передала Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca

Посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) у суботу, 21 серпня, передала міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку як термінову допомогу в боротьбі з пандемією 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca на загальну суму приблизно 6 мільйонів євро. "Транспортні витрати були покриті в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM)", - йдеться в пресрелізі посольства.

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Передача відбулася напередодні візиту канцлерки ФРН Анґели Меркель до Києва. Наголошується, що канцлерка раніше пообіцяла ці дози вакцини президенту України Володимиру Зеленському як термінову допомогу в боротьбі з коронавірусною пандемією.

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"З початку пандемії Німеччина солідарно стоїть пліч-о-пліч з Україною і надала їй апарати штучної вентиляції легенів, маски і медичне обладнання загальною вартістю 76 мільйонів євро", - йдеться в пресрелізі. Загалом же Німеччина надає країнам світу підтримку в боротьбі з пандемією загальним обсягом 2,2 мільярда євро, причому більша частина цієї суми надається для глобальної ініціативи COVAX.

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