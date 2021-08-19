Дослідження: Вакциновані частіше заражаються дельта-варіантом, ніж вважалося раніше

Дельта-варіант коронавірусу, імовірно, значно заразніший для щеплених людей, ніж вважалося досі. На це вказує опублікований у вівторок, 18 серпня, аналіз даних, проведений американським виданням The New York Times.

Згідно з опублікованими результатами аналізу баз даних семи штатів, у шести з них у середньому щонайменше кожний п'ятий зафіксований випадок захворювання на COVID-19 припадав на вакциновану від коронавірусу особу. Якщо точніше, то цей показник становив від 18 до 28 відсотків, ідеться в публікації.

У дослідженні було розглянуто бази даних щодо статистики захворювань на COVID-19 таких штатів як Каліфорнія, Колорадо, Массачусетс, Орегон, Юта, Вермонт і Вірджинія. Причиною обрання для аналізу баз даних саме цих штатів вказали те, що в них подано найбільш детальну інформацію щодо інфікованих.

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При цьому у Вірджинії зараження коронавірусом у вакцинованих становили лише 6,4 відсотка від загального числа, що стало найнижчим показником.

Легший перебіг хвороби у вакцинованих

Водночас якщо розглянути абсолютні цифри, то кількість заражень коронавірусом серед вакцинованих - украй незначна. Приміром, у Каліфорнії станом на 8 серпня лікарнями було зафіксовано 1615 випадків коронавірусної інфекції серед вакцинованих, що становить загалом 0,007 відсотка від загального числа всіх вакцинованих у штаті, а це близько 22 мільйони осіб.

Утім, не виключено, що реальний показник заражень коронавірусом серед вакцинованих може бути значно вищим, ніж вказано в публікації. Її автори відзначають, зокрема, те, що не всі вакциновані звертаються до лікаря через зараження, оскільки перебіг захворювання у них зазвичай значно легший, ніж у невакцинованих осіб.