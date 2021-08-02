Коронавірус: новий лямбда-варіант небезпечніший за дельта-мутацію?

C.37. Андський варіант коронавірусу. Або просто лямбда-варіант. Уперше зараження ним було зафіксовано в Перу в серпні 2020 року, але про цю мутації досі відомо порівняно мало. Тим більшу цінність набуває недавнє дослідження науковців із Японії. Одне з головних відкриттів, зроблених групою дослідників, полягає в тому, що їм вдалося виявити три нові небезпечні мутації, які містить у собі спайковий білок варіанта лямбда.

Одна з них забезпечує цьому варіанту коронавірусу велику порівняно з іншими резистентність до антитіл і, як наслідок, менш ефективну його нейтралізацію. Іншими словами, лямбда-варіант здатний краще уникати імунної відповіді, тому навіть вакциновані і видужалі люди захищені від нього набагато менше.

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Дві інші мутації підвищують контагіозність лямбда-варіанту, що робить його набагато заразнішим за інші. Результати дослідження японських науковців опубліковано у вигляді препринту, вони ще не пройшли незалежного наукового рецензування.

Стрімке поширення лямбда-варіанта

Однак отримані результати вже зараз допомагають зрозуміти, чому лямбда-варіант стрімко поширюється у Південній Америці. На даний момент близько 90 відсотків жителів Перу, інфікованих коронавірусом, заражені саме цим варіантом. У Чилі на нього припадає кожне третє нове інфікування. Лямбда-варіант встиг дістатися і Європи: окремі випадки зараження ним спостерігалися в Іспанії, Італії, Великобританії та Німеччині. На сьогодні його виявлено приблизно в 30 країнах.

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Поки що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікує лямбда-варіант як "такий, що викликає інтерес" або "варіант під наглядом". До цієї групи входять мутації коронавірусу, які призводять до збільшення випадків захворювання, зустрічаються в декількох країнах і за якими необхідно пильно стежити.

Близько 90 відсотків заражень коронавірусом у Перу припадає на лямбда-варіант

Однак, на думку японської дослідницької групи, лямбда-варіант відповідає всім критеріям, щоб внести його до переліку тих, що "викликають занепокоєння". Автори закликають ВООЗ змінити класифікацію лямбда-варіанта, аргументуючи це тим, що він відповідає всім вимогам для цього: має підвищену контагіозність і стійкість до антитіл - як і виявлений в Індії дельта-варіант, який ВООЗ класифікує як такий, що "викликає занепокоєння".

Чи витисне лямбда-варіант дельта-мутацію?

Чи є лямбда-варіант більш небезпечним, ніж дельта, який на даний момент швидко поширюється Європою, і чи вдасться йому стати домінантним, витіснивши варіант дельта, поки що незрозуміло - для цього необхідне його подальше вивчення. Однак один з авторів дослідження, Кей Сато з Токійського університету, попереджає, що до потенційної небезпеки, що походить від C.37, слід ставитися серйозно. Лямбда-варіант може являти собою "потенційну загрозу для людського суспільства", цитує вченого інформаційне агентство Reuters.

Наскільки швидко цей варіант може поширитися і стати домінантним, можна побачити на прикладі Перу. "У грудні у нас було всього 200 випадків зараження лямбда-варіантом, до кінця березня це була вже половина всіх проб в Лімі, а зараз ним заражені понад 80 відсотків інфікованих людей у всій країні", - каже мікробіолог Пабло Цукаяма в інтерв'ю німецькій медіакомпанії Deutschlandfunk. Протягом декількох місяців він вивчав цей варіант. Провівши дослідження геному вірусу, Цукаяма і його команда з Університету Кайетано Ередіа в Лімі з'ясували, що лямбда-варіант "за дуже короткий час зумів стати домінантним в Перу".

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При цьому він швидко витіснив усі інші мутації, які в даний час все ще класифікуються ВООЗ як більш небезпечні, і навіть переважав над P.1 - гамма-варіантом, який був вперше виявлений в сусідній Бразилії.

Дельта-варіант, лямбда-варіант... Який стане наступним?

Пабло Цукаяма переконаний, що лямбда буде не останнім варіантом коронавірусу, що вразив Латинську Америку і весь світ. "Цілком ймовірно, що найближчими місяцями в Латинській Америці з'являться нові варіанти. Вони не обов'язково будуть більш небезпечними, але, безумовно, більш заразними", - попереджає вчений.

Поява нових варіантів та їхнє поширення - цей спосіб, який віруси використовують для того щоб вижити, добре відомий науковцям. Спочатку швидко поширюється вихідний тип вірусу, потім патоген мутує, намагаючись вижити. Досі коронавірус під час утворення нових варіантів використовував одну і ту ж стратегію: стати більш заразним і обійти імунний захист. І цю стратегію легко пояснити: зі збільшенням числа вакцинованих і людей, які видужали, коронавірусу стає дедалі важче знаходити собі нових "господарів". Тому вчені, серед яких Пабло Цукаяма, побоюються, що найближчими місяцями ВООЗ знадобиться ще не одна буква грецького алфавіту, щоб позначити новий варіант SARS-CoV-2.