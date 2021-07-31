Скільки антитіл потрібно для надійного захисту від COVID-19?

Після хвороби або вакцинації від COVID-19 в організмі людини формуються антитіла проти спайк-протеїну вірусу. SARS-CoV-2 використовує цей протеїн, аби проникнути до клітин. Саме завдяки спайк-протеїну антитіла можуть розпізнавати вірус і робити його видимим для імунних клітин. Оцінюючи ефективність новітніх мРНК-вакцин, таких як препарат виробництва BioNTech/Pfizer, науковці засвідчили захист від захворювання у понад 90 відсотків вакцинованих. Однак цей показник частково нівелюється поширенням мутації "Дельта", яка є суттєво заразнішою за попередні видозміни. "Дельта" вирізняється тим, що нею легко інфікуються і вакциновані першою дозою. Імунолог Карстен Ватцль (Carsten Watzl) з Технічного університету Дортмунда у своєму дослідженні дійшов висновку, що з огляду на "Дельту" ефективність вакцини від BioNTech/Pfizer падає до 88 відсотків, а векторної вакцини від Astrazeneca з 66 до 60 відсотків.

Щеплення не є гарантом повного захисту

Дані, зібрані ізраїльськими науковцями, дають навіть ще більш скептичну оцінку захисту. Від зараження "Дельтою", мовляв, BioNTech/Pfizer захищає лише у 64 відсотках випадків. Тим не менше, це не перекреслює рівня захисту від важкого перебігу хвороби, який ізраїльські імунологи оцінюють у 93 відсотки. З огляду на знижений рівень захисту від інфекції міністерство охорони здоров'я Ізраїлю розмірковує над тим, аби запропонувати громадянам третю дозу вакцини. Такі плани розглядаються також у Франції та Німеччині.

Дві дози вакцини не є гарантією того, що всі щеплені однаковою мірою захищені від COVID-19, каже Карстен Ватцль. "Саме по собі щеплення ще не є гарантом того, людина має імунітет. Важливо, щоб наш організм виробив достатній імунний захист. Однак поки що ми не можемо виміряти його". На відміну від таких хвороб як правець. У лабораторії після щеплення від правця можна зробити титр антитіл - розбавлення сироватки крові до граничних показників з метою визначення рівня антитіл. Якщо рівень занизький, лікар рекомендує додаткову вакцинацію.

"У випадку коронавірусу ми ще не дійшли до цього. Ми досі не знаємо, що саме нам треба міряти, аби достеменно встановити достатній рівень імунітету. Імовірно, нейтралізуючі антитіла відіграють вирішальну роль. Однак поки незрозуміло, скільки саме антитіл треба для захисту", - пояснює Ватцль.

Вчені поки не визначили однозначні критерії захисту від СOVID-19

Роль Т-клітин

Однак для боротьби з інфекцією важливі не лише антитіла. Якщо вірус потрапив усередину клітини, антитіла вже не можуть йому протидіяти і він починає розмножуватись. Адже антитіла не можуть проникати всередину клітин. "Для цього існують Т-клітини. Вони в змозі фактично вбивати інфіковані клітини. Тобто, ми краще пожертвуємо кілька клітин нашого організму, ніж давати йому можливість розмножуватися", - пояснює Карстен Ватцль.

Кількість Т-клітин також можна вимірювати, однак робити це важче, ніж коли йдеться про антитіла. "Самі собою антитіла не дають повної картини того, наскільки людина захищена. Можна не мати антитіл та, відповідно, інфікуватися. Однак якщо відповідь Т-клітин буде сильною, то я не захворію у важкій формі", - каже Ватцль. Він підсумовує: високий рівень антитіл - це хороший захист. Однак відсутність антитіл ще не означає високого ризику тяжко захворіти.

Питання граничних показників

Зазвичай для визначення високого рівня захисту від вірусу є визначені граничні показники. Однак у випадку SARS-CoV-2 таких показників ще не існує. Тобто рівень захисту лікарі оцінюють на власний розсуд. При цьому аналізи зазвичай показують наявність в організмі від сотень антитіл до декількох тисяч. "Якщо ми бачимо, що аналіз засвідчив показники, які перебувають у верхній третині або вище половини з усіх результатів, то можна вважати це хорошим захистом", - каже німецький імунолог.

Відкритим залишається також питання, як швидко після хвороби або щеплення знову падає рівень антитіл. Відповідних довготривалих досліджень щодо SARS-CoV-2 ще немає. Однак за першими дослідженнями, ситуація зі стійкістю антитіл цього вірусу схожа на інші віруси. Протягом перших місяців після щеплення рівень антитіл швидко падає, однак потім стабілізується на певному рівні і далі зменшується повільно.

Карстен Ватцль нагадує, що є певна кількість людей, які після щеплення не сформували або сформували дуже мало антитіл. Вони фактично не захищені від інфікування. Низький рівень антитіл може бути спричинений багатьма чинниками. Серед них передовсім слабка імунна система. Нерідко, констатує експерт, доводиться робити третє щеплення, аби організм взагалі сформував антитіла.