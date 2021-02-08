 Коронавірус: у Німеччині пропонуватимуть вакцинацію всіх дітей від 12 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2021

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Новини

Коронавірус: у Німеччині пропонуватимуть вакцинацію всіх дітей від 12 років

Дітей від 12 років у Німеччині щеплюватимуть від коронавірусу на загальних підставах у центрах вакцинації. Крім того, особливо вразливі групи населення отримають третю дозу вакцини, вирішили у ФРН.

У Німеччині дозволили вакцинувати всіх дітей від 12 років

У Німеччині дозволили вакцинувати всіх дітей від 12 років

У Німеччині пропонуватимуть вакцинацію дітей та підлітків від 12 років вакцинами від компаній Moderna та Biontech/Pfizer. Відповідне рішення у понеділок, 2 серпня, ухвалили земельні та федеральний міністри охорони здоров'я на спільному засіданні. Досі вакцинацію дітей від коронавірусу проводили при наявності певних захворювань та лише за рекомендацією лікарів. Тепер же її робитимуть у загальних центрах вакцинації. Рішення ухвалено без погодження з Постійною комісією з вакцинації (STIKO).

Вакцини проти коронавірусу від виробників Biontech/Pfizer та Moderna вже були схвалені Європейським агентством з лікарських засобів для дітей віком від дванадцяти років. За даними міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана (Jens Spahn), наразі щеплення проти коронавірусу отримав кожен п'ятий підліток у Німеччині - загалом близько 900 тисяч.

Вакцинація третьою дозою

Окрім того, міністри ухвалили, що особливо вразливі групи населення отримають третю дозу вакцини проти коронавірусу. Першочергово йдеться про літніх людей, які потребують догляду, та пацієнтів з імунодефіцитом. Третю дозу слід робити не раніше ніж через шість місяців після введення попередньої дози.

Наразі щонайменше одне щеплення проти коронавірусу у Німеччині отримали 61,6 відсотка населення (51,2 мільйона людей), а повне - 52 відсотки (43,2 мільйона).

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