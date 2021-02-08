Коронавірус: у Німеччині пропонуватимуть вакцинацію всіх дітей від 12 років

Дітей від 12 років у Німеччині щеплюватимуть від коронавірусу на загальних підставах у центрах вакцинації. Крім того, особливо вразливі групи населення отримають третю дозу вакцини, вирішили у ФРН.
У Німеччині пропонуватимуть вакцинацію дітей та підлітків від 12 років вакцинами від компаній Moderna та Biontech/Pfizer. Відповідне рішення у понеділок, 2 серпня, ухвалили земельні та федеральний міністри охорони здоров'я на спільному засіданні. Досі вакцинацію дітей від коронавірусу проводили при наявності певних захворювань та лише за рекомендацією лікарів. Тепер же її робитимуть у загальних центрах вакцинації. Рішення ухвалено без погодження з Постійною комісією з вакцинації (STIKO).
Вакцини проти коронавірусу від виробників Biontech/Pfizer та Moderna вже були схвалені Європейським агентством з лікарських засобів для дітей віком від дванадцяти років. За даними міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана (Jens Spahn), наразі щеплення проти коронавірусу отримав кожен п'ятий підліток у Німеччині - загалом близько 900 тисяч.
Окрім того, міністри ухвалили, що особливо вразливі групи населення отримають третю дозу вакцини проти коронавірусу. Першочергово йдеться про літніх людей, які потребують догляду, та пацієнтів з імунодефіцитом. Третю дозу слід робити не раніше ніж через шість місяців після введення попередньої дози.
Наразі щонайменше одне щеплення проти коронавірусу у Німеччині отримали 61,6 відсотка населення (51,2 мільйона людей), а повне - 52 відсотки (43,2 мільйона).