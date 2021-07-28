У Німеччині кожен п'ятий підліток отримав перше щеплення від коронавірусу

У Німеччині перше щеплення проти коронавірусу отримав вже кожний п'ятий підліток віком від 12 до 17 років. Про це у суботу, 31 липня, повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn). Загалом це 900 тисяч підлітків.

У травні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) затвердило для вакцинації підлітків від 12 років препарат від компаній Biontech/Pfizer, а кілька днів тому - від Moderna.

Своєю чергою Постійна комісія з вакцинації (STIKO) рекомендувала робити щеплення проти коронавірусу лише дітям та підліткам із певними захворюваннями, які мають підвищений ризик важкого перебігу COVID-19. Причиною цього комітет назвав нестачу даних щодо безпечності вакцин.

За даними Єнса Шпана, щонайменше одне щеплення проти коронавірусу у Німеччині отримали 61,6 відсотка населення (51,2 мільйона людей), а повне - 52 відсотки (43,2 мільйона).

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Тим часом Інститут імені Роберта Коха (RKI) станом на ранок суботи, 31 липня, повідомив про 2400 зафіксованих нових випадків зараження коронавірусом у Німеччині за добу. Це на 481 більше, ніж було у суботу тижнем раніше.