Чотири регіони України ризикують увійти в "червону" COVID-зону - МОЗ

Чотири регіони України перебувають у зоні ризику входження до "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Про це у п'ятницю, 24 вересня, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, йдеться про Житомирську, Луганську, Львівську та Харківську області. "Ці регіони можуть перейти до "червоного" рівня протягом двох-трьох тижнів. Тому вони потребуватимуть найбільшої уваги", - зазначив головний санітарний лікар.

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Найвищі темпи поширення COVID-19 від початку року

Також, додав Кузін, станом на 24 вересня вже дев'ять регіонів демонструють ознаки "помаранчевого" рівня. За його словами, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України цього тижня зафіксувало найшвидші темпи зростання захворюваності на COVID-19 у 2021 році: 68 відсотків - зростання нових випадків захворювання, 51 відсоток - зростання госпіталізації.

Водночас у повідомленні міністерства охорони здоров'я України, яке цитує інформаційне агентство "Українські новини", зазначається, що станом на п'ятницю, 24 вересня, "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки відповідають Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська та Черкаська області. У решті областей перебуває на "жовтому" рівні, додають у МОЗ.

95 відсотків госпіталізованих - невакциновані

Також Кузін зазначив, що навантаження на систему охорони здоров'я країни залишається контрольованим. За його словами, зайнято 34 відсотків ліжок реанімації, 31 відсоток ліжок із киснем та 13 відсотків апаратів штучної вентиляції легенів. При цьому Кузін наголосив, що "95 відсотків (госпіталізованих. - Ред.) у лікарнях - невакциновані".

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Головний санітарний лікар також повідомив, що серед ушпиталених переважає дельта-варіант коронавірусу. "Майже в кожному регіоні штам дельта реєструють майже у всіх випадках госпіталізованих людей", - сказав він.



