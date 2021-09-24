Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 9 тисяч нових випадків

Протягом минулої доби в Україні було зафіксовано 9058 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це у п'ятницю, 24 вересня, повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

При цьому 2060 осіб з СOVID-19 було госпіталізовано. Також зазначається що за добу, що минула, з коронавірусом померли 140 людей. Натомість 2415 осіб одужали від хвороби.

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Зростання кількості випадків в Україні

Таким чином кількість нових випадків коронавірусу в Україні зростає вже четвертий день поспіль. Так, днем раніше МОЗ повідомляв про 7866 нових інфікувань, двома днями раніше - про 6754 зараження, а трьома днями раніше - про 5159 нових випадків.

Зростання спостерігається і у тижневому вимірі. Так, попередньої п'ятниці, 17 вересня, у відомстві звітували про 6624 випадків інфікування, а двома тижнями раніше, 10 вересня, - про 3615 випадків.

За добу вакциновано 153 тисячі людей

Водночас, як повідомляють у МОЗ України, минулої доби від коронавірусу було вациновано понад 153 тисячі осіб. "Одну дозу отримали 96 986 осіб, повністю імунізовані - 56 642 особи", - йдеться у повідомленні відомства в Telegram.

У МОЗ зазначили, що з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу щеплено 6 624 028 осіб, із них отримали одну дозу - 6 624 026 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 355 959 осіб. "Загалом проведено 11 979 985 щеплень", - підсумували у пресслужбі відомства.

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