Коронавірус: в Україні почали діяти карантинні обмеження "жовтої" зони

З четверга, 23 вересня, в Україні знову почали діяти протиепідемічні обмеження так званої "жовтої" зони через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Ці обмеження почали діяти одразу на всій території країни. Однак їхнє впровадження у життя в українському уряді поклали на плечі місцевої влади. Відповідне рішення днями було ухвалено Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

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Оновлені правила карантину в Україні

Згідно з новими правилами, у "жовтій" зоні, крім маскового режиму й необхідності дотримуватися дистанції, заборонені масові заходи за участі понад однієї людини на чотири квадратних метри площі приміщення або території. Завантаженість кінозалів та інших закладів культури повинна бути не більшою ніж на 50 відсотків місць, а завантаженість спортзалів і фітнес-центрів - не більше однієї особи на 10 квадратних метрів. Також заборонена робота навчальних закладів в очному режимі, крім тих, де щонайменше 80 відсотків працівників мають "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

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Такі сертифікати містять інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування на коронавірус (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат має інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс вакцинації.

Кількість нових випадків COVID-19 зростає

Згідно з даними Ради національної безпеки і оборони (РНБО) станом на четвер, 23 вересня, в Україні за добу було виявлено 7866 нових випадків інфікування коронавірусом. При цьому 123 особи померли з COVID-19.

Для порівняння, тижнем раніше, 16 вересня, протягом доби було зафіксовано 5744 нових випадків зараження коронавірусом, а 101 людина померла з цією хворобою.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу було зареєстровано в Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520) областях та Києві (467).