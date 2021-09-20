 Коронавірус: в Україні почали діяти карантинні обмеження ″жовтої″ зони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2021

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Коронавірус: в Україні почали діяти карантинні обмеження "жовтої" зони

Через збільшення нових випадків захворювання на COVID з четверга в Україні знову запроваджено протиепідемічні обмеження "жовтої" зони. Вони вплинуть на проведення масових заходів та роботу закладів освіти.

Людина у захисному костюмі перед вагоном потяга в якому видно жінку у захисній масці

З цього четверга в Україні знову діють протиепідемічні обмеження "жовтої" зони

З четверга, 23 вересня, в Україні знову почали діяти протиепідемічні обмеження так званої "жовтої" зони через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Ці обмеження почали діяти одразу на всій території країни. Однак їхнє впровадження у життя в українському уряді поклали на плечі місцевої влади. Відповідне рішення днями було ухвалено Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

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Оновлені правила карантину в Україні

Згідно з новими правилами, у "жовтій" зоні, крім маскового режиму й необхідності дотримуватися дистанції, заборонені масові заходи за участі понад однієї людини на чотири квадратних метри площі приміщення або території. Завантаженість кінозалів та інших закладів культури повинна бути не більшою ніж на 50 відсотків місць, а завантаженість спортзалів і фітнес-центрів - не більше однієї особи на 10 квадратних метрів. Також заборонена робота навчальних закладів в очному режимі, крім тих, де щонайменше 80 відсотків працівників мають "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

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Такі сертифікати містять інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування на коронавірус (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат має інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс вакцинації.

Кількість нових випадків COVID-19 зростає

Згідно з даними Ради національної безпеки і оборони (РНБО) станом на четвер, 23 вересня, в Україні за добу було виявлено 7866 нових випадків інфікування коронавірусом. При цьому 123 особи померли з COVID-19.

Для порівняння, тижнем раніше, 16 вересня, протягом доби було зафіксовано 5744 нових випадків зараження коронавірусом, а 101 людина померла з цією хворобою.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу було зареєстровано в Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520) областях та Києві (467).

  • Молодь у Нідерландах

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    Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.

  • Покращення показників зараження на COVID у Європі

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    Дедалі більше країн повертаються до нормального життя

    Нідерланди - не єдина країна, що відмовилася від обмежень через COVID-19. Зі зростанням кількості вакцинованих по всій Європі покращуються показники рівня заражень, тож деякі країни повертають свої суспільства до чогось на кшталт колишнього повсякдення.

  • У Данії скасували всі обмеження через COVID

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    У Данії COVID-19 більше не є "соціально критичним"

    Завдяки високому рівню вакцинації, Данія стала однією з перших країн ЄС, що повернулася до суспільного життя без обмежень через COVID-19. З 10 вересня данці можуть відвідувати такі заклади як нічні клуби, навіть не пред'являючи доказів вакцинації. Данський уряд оголосив, що більше не вважає COVID-19 "соціально критичним" захворюванням. Понад 80 відсотків дорослих та підлітків двічі вакциновано.

  • Ситуація з пандемією у Швеції

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Швеція послабить і без того необтяжливі обмеження

    Швеція й раніше не вдавалася до суворих обмежень під час пандемії, а тепер влада країни вирішила скасувати всі наявні обмеження вже за кілька тижнів. Майже 70 відсотків шведів у віці 16 років і старше вакциновано. В країні фіксують відносно низький рівень смертності попри зростання числа випадків зараження, насамперед через швидке поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу.

  • Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID у Німеччині

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

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    Попри показник у близько 62 відсотки повністю вакцинованого населення Німеччина відстає від деяких своїх європейських сусідів. Тому уряд розпочав "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID". У громадських місцях створюються мобільні центри вакцинації, щоб полегшити громадянам доступ до вакцини.

  • Масові протести проти вакцинації у Франції

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    У Франції масові протести проти вакцинації

    Борючись з небажанням населення вакцинуватися, з початку серпня влада Франції зобов'язала пред'являти сертифікат вакцинації для входу в різноманітні громадські місця та заклади. Відтоді в країні не вщухають акції протестів, під час яких на вулиці міст виходять тисячі громадян. Деякі профспілки й громадські організації підтримали протести, висловивши стурбованість через порушення особистих свобод.

  • Австрія посилює обмеження через COVID

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Австрія посилює обмеження через COVID

    У відповідь на зростання числа інфекцій і госпіталізацій Австрія посилює послаблені раніше COVID-обмеження. Згідно з нововведеннями, тести на антиген матимуть чинність тільки протягом 24 годин на всій території Австрії. Також відновили деякі обмеження на поїздки, особливо для мандрівників, котрі повертаються зі США.

  • Болгарія повернулася до локдауну через COVID

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Болгарія повернулася до локдауну через COVID

    У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі.

    Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков


DW.COM

Уряд України запровадив "жовтий" та "зелений" COVID-сертифікати

"Жовтий" COVID-сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс вакцинації.  

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Докладно

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