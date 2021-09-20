Коронавірус в Україні: чи пускати депутатів до сесійної зали без вакцинації?

В Україні з 23 вересня запроваджується "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Це матиме суттєві наслідки, наприклад, для низки підприємств та закладів. Відповідно до оновлених урядом правил, школи, наприклад, працюватимуть лише в тому разі, якщо 80 відсотків педагогів будуть вакциновані, якщо невакциновані - закриваються.

Аби спонукати українців активніше вакцинуватися проти коронавірусної хвороби, пролунала ідея, що прикладом тут могли б стати депутати Верховної Ради. Таку пропозицію озвучила, зокрема, заступниця голови Верховної Ради, депутатка з фракції "Батьківщина" Олена Кондратюк.

"Закликаючи всіх українців вакцинуватися, щоб не допустити зростання смертності в країні від коронавірусної хвороби, ми маємо оголосити про можливість роботи у Верховній Раді тільки вакцинованих осіб, або тих, хто здав ПЛР-тест", - заявила Кондратюк у понеділок, 20 вересня, під час погоджувальної ради. На її переконання, таким чином парламент власним прикладом спонукатиме вакцинуватися працівників державних органів та державних підприємств, а також заохочуватиме українців до вакцинації.

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Лише половина депутатів щепилася від COVID-19

Нині лише 50 відсотків депутатів у Верховної Ради вакцинувалися від COVID-19. Такі дані навів під час погоджувальної ради голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, депутат з фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

"У нас показник вакцинованих депутатів набагато нижчий, ніж у деяких підприємствах, я теж прошу керівництво Верховної Ради підійти до цього питання дуже серйозно", - заявив Радуцький. Він назвав пропозицію віцеспікерки "слушною" і додав, що альтернативою може бути експрес-тестування на антиген.

Радуцький також звернув увагу на те, що депутати в переважній більшості не носять маски. З огляду на це він закликав комітети та фракції забезпечити обов’язкове носіння масок у Верховній Раді. До речі, Радуцький брав участь у засіданні погоджувальної ради дистанційно, оскільки лікується від COVID-19, яким заразився повторно.

Однак не всі депутати підтримують ініціативи своїх колег. Депутат з провладної фракції "Слуга народу" Святослав Юраш категорично проти запровадження обмежень для депутатів через відсутність вакцинації чи ПЛР-тестів. "Така дискримінація людей, обраних народом, - це неправильно. Каральні методи не працюють і призведуть до ще більшого відторгнення вакцинації. У нас же вакцинація не примусова", - обурюється Юраш у розмові з DW.

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Думки депутатів щодо коронавірусних обмежень у стінах ВР розійшлися

За його словами, у фракційному чаті "Слуга народу" обговорювала питання про введення обмежень для тих парламентарів, які не отримали щеплення проти COVID-19, однак дискусія була млявою і згоди щодо цього фракція так і не дійшла. "Парламент - це ж зріс всієї України, це ж стосується і вакцинації. Коронавірус це не чума і кожен третій від нього не вмирає", - вважає Юраш. Він зізнався, що сам ще невакцинований.

Депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Олег Волошин наголошує, що вакцинуватися проти COVID-19 потрібно і сам вже теж щепився, але вважає незаконним не пускати депутатів до сесійної зали, вимагаючи від них вакцинуватися від коронавірусу. "З точки зору конституції депутати делеговані громадянами і місце депутатів в залі Верховної Ради. Обмеження прав депутата - обмеження прав виборців", - каже Волошин.

Депутат від ОПЗЖ називає ініціативу віцеспікерки Олени Кондратюк правильною з етичної точки зору, але популістською у виконанні. "Сьогодні громадяни скажуть - так правильно, треба не пускати поки депутати всі не будуть вакциновані. Але завтра спитають, чому депутати не ухвалили бюджет і чому не відстояли їхні позиції. Такі ініціативи несерйозні", - розмірковує Волошин.

Слід чекати на соціальні заворушення?

У фракції "Європейська солідарність" наполягають, що вакцинуватися проти COVID-19 потрібно всім, включно з депутатами. "Підтримую обмеження роботи депутатів, які не вакциновані. Бо у сесійній залі нас напхано, як оселедців у банці й вірус передається тут дуже швидко", - сказала депутатка від "Європейської солідарності" Софія Федина.

Депутатка також наголосила, що народні обранці передовсім мають дбати про інших людей і не наражати їх на небезпеку, відмовляючись від щеплення проти коронавірусу. "Люди мають думати про оточуючих, бо дехто, кому не можна вакцинуватися за медичними показниками, можуть заразитися від нещеплених антивакцинаторів", - каже Федина.

На її думку, нинішня влада провалила комунікацію в суспільстві щодо небезпек коронавірусної пандемії. Федина застерегла перед загрозою суспільного невдоволення та соціального загострення на тлі того, що від освітян та бізнесу влада вимагає 80 відсотків вакцинації проти коронавірусу, а самі депутати не хочуть вакцинуватися.