 Коронавірус в Україні: чи пускати депутатів до сесійної зали без вакцинації? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Коронавірус в Україні: чи пускати депутатів до сесійної зали без вакцинації?

У Раді пропонують пускати до сесійної зали тільки тих депутатів, котрі щеплені від коронавірусу або з тестами. Серед народних обранців така ідея викликала неоднозначну реакцію. DW поспілкувалась з деякими з них.

У Верховній Раді (фото з архіву)

У Верховній Раді (фото з архіву)

В Україні з 23 вересня запроваджується "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Це матиме суттєві наслідки, наприклад, для низки підприємств та закладів. Відповідно до оновлених урядом правил, школи, наприклад, працюватимуть лише в тому разі, якщо 80 відсотків педагогів будуть вакциновані, якщо невакциновані - закриваються.

Аби спонукати українців активніше вакцинуватися проти коронавірусної хвороби, пролунала ідея, що прикладом тут могли б стати депутати Верховної Ради. Таку пропозицію озвучила, зокрема, заступниця голови Верховної Ради, депутатка з фракції "Батьківщина" Олена Кондратюк.

"Закликаючи всіх українців вакцинуватися, щоб не допустити зростання смертності в країні від коронавірусної хвороби, ми маємо оголосити про можливість роботи у Верховній Раді тільки вакцинованих осіб, або тих, хто здав ПЛР-тест", - заявила Кондратюк у понеділок, 20 вересня, під час погоджувальної ради. На її переконання, таким чином парламент власним прикладом спонукатиме вакцинуватися працівників державних органів та державних підприємств, а також заохочуватиме українців до вакцинації.

Читайте також: Добровільно чи примусом? Як країни ЄС стимулюють вакцинуватися від COVID-19

Лише половина депутатів щепилася від COVID-19 

Нині лише 50 відсотків депутатів у Верховної Ради вакцинувалися від COVID-19. Такі дані навів під час погоджувальної ради голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, депутат з фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

"У нас показник вакцинованих депутатів набагато нижчий, ніж у деяких підприємствах, я теж прошу керівництво Верховної Ради підійти до цього питання дуже серйозно", - заявив Радуцький. Він назвав пропозицію віцеспікерки "слушною" і додав, що альтернативою може бути експрес-тестування на антиген.

Радуцький також звернув увагу на те, що депутати в переважній більшості не носять маски. З огляду на це він закликав комітети та фракції забезпечити обов’язкове носіння масок у Верховній Раді. До речі, Радуцький брав участь у засіданні погоджувальної ради дистанційно, оскільки лікується від COVID-19, яким заразився повторно.

Однак не всі депутати підтримують ініціативи своїх колег. Депутат з провладної фракції "Слуга народу" Святослав Юраш категорично проти запровадження обмежень для депутатів через відсутність вакцинації чи ПЛР-тестів. "Така дискримінація людей, обраних народом, - це неправильно. Каральні методи не працюють і призведуть до ще більшого відторгнення вакцинації. У нас же вакцинація не примусова", - обурюється Юраш у розмові з DW.

Читайте також: Коронавірус: в Італії не пускатимуть на роботу невакцинованих

Думки депутатів щодо коронавірусних обмежень у стінах ВР розійшлися

За його словами, у фракційному чаті "Слуга народу" обговорювала питання про введення обмежень для тих парламентарів, які не отримали щеплення проти COVID-19, однак дискусія була млявою і згоди щодо цього фракція так і не дійшла. "Парламент - це ж зріс всієї України, це ж стосується і вакцинації. Коронавірус це не чума і кожен третій від нього не вмирає", - вважає Юраш. Він зізнався, що сам ще невакцинований.

Депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Олег Волошин наголошує, що вакцинуватися проти COVID-19 потрібно і сам вже теж щепився, але вважає незаконним не пускати депутатів до сесійної зали, вимагаючи від них вакцинуватися від коронавірусу. "З точки зору конституції депутати делеговані громадянами і місце депутатів в залі Верховної Ради. Обмеження прав депутата - обмеження прав виборців", - каже Волошин.

Депутат від ОПЗЖ називає ініціативу віцеспікерки Олени Кондратюк правильною з етичної точки зору, але популістською у виконанні. "Сьогодні громадяни скажуть - так правильно, треба не пускати поки депутати всі не будуть вакциновані. Але завтра спитають, чому депутати не ухвалили бюджет і чому не відстояли їхні позиції. Такі ініціативи несерйозні", - розмірковує Волошин.

Слід чекати на соціальні заворушення?

У фракції "Європейська солідарність" наполягають, що вакцинуватися проти COVID-19 потрібно всім, включно з депутатами. "Підтримую обмеження роботи депутатів, які не вакциновані. Бо у сесійній залі нас напхано, як оселедців у банці й вірус передається тут дуже швидко", - сказала депутатка від "Європейської солідарності" Софія Федина.

Депутатка також наголосила, що народні обранці передовсім мають дбати про інших людей і не наражати їх на небезпеку, відмовляючись від щеплення проти коронавірусу. "Люди мають думати про оточуючих, бо дехто, кому не можна вакцинуватися за медичними показниками, можуть заразитися від нещеплених антивакцинаторів", - каже Федина.

На її думку, нинішня влада провалила комунікацію в суспільстві щодо небезпек коронавірусної пандемії. Федина застерегла перед загрозою суспільного невдоволення та соціального загострення на тлі того, що від освітян та бізнесу влада вимагає 80 відсотків вакцинації проти коронавірусу, а самі депутати не хочуть вакцинуватися.

  • Молодь у Нідерландах

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Нідерланди: сертифікат вакцинації й негативний тест замість соціальної дистанції

    Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.

  • Покращення показників зараження на COVID у Європі

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Дедалі більше країн повертаються до нормального життя

    Нідерланди - не єдина країна, що відмовилася від обмежень через COVID-19. Зі зростанням кількості вакцинованих по всій Європі покращуються показники рівня заражень, тож деякі країни повертають свої суспільства до чогось на кшталт колишнього повсякдення.

  • У Данії скасували всі обмеження через COVID

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    У Данії COVID-19 більше не є "соціально критичним"

    Завдяки високому рівню вакцинації, Данія стала однією з перших країн ЄС, що повернулася до суспільного життя без обмежень через COVID-19. З 10 вересня данці можуть відвідувати такі заклади як нічні клуби, навіть не пред'являючи доказів вакцинації. Данський уряд оголосив, що більше не вважає COVID-19 "соціально критичним" захворюванням. Понад 80 відсотків дорослих та підлітків двічі вакциновано.

  • Ситуація з пандемією у Швеції

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Швеція послабить і без того необтяжливі обмеження

    Швеція й раніше не вдавалася до суворих обмежень під час пандемії, а тепер влада країни вирішила скасувати всі наявні обмеження вже за кілька тижнів. Майже 70 відсотків шведів у віці 16 років і старше вакциновано. В країні фіксують відносно низький рівень смертності попри зростання числа випадків зараження, насамперед через швидке поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу.

  • Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID у Німеччині

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Німеччина: "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID"

    Попри показник у близько 62 відсотки повністю вакцинованого населення Німеччина відстає від деяких своїх європейських сусідів. Тому уряд розпочав "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID". У громадських місцях створюються мобільні центри вакцинації, щоб полегшити громадянам доступ до вакцини.

  • Масові протести проти вакцинації у Франції

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    У Франції масові протести проти вакцинації

    Борючись з небажанням населення вакцинуватися, з початку серпня влада Франції зобов'язала пред'являти сертифікат вакцинації для входу в різноманітні громадські місця та заклади. Відтоді в країні не вщухають акції протестів, під час яких на вулиці міст виходять тисячі громадян. Деякі профспілки й громадські організації підтримали протести, висловивши стурбованість через порушення особистих свобод.

  • Австрія посилює обмеження через COVID

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Австрія посилює обмеження через COVID

    У відповідь на зростання числа інфекцій і госпіталізацій Австрія посилює послаблені раніше COVID-обмеження. Згідно з нововведеннями, тести на антиген матимуть чинність тільки протягом 24 годин на всій території Австрії. Також відновили деякі обмеження на поїздки, особливо для мандрівників, котрі повертаються зі США.

  • Болгарія повернулася до локдауну через COVID

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Болгарія повернулася до локдауну через COVID

    У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі.

    Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков


Дивитись відео 01:24

50-тисячний концерт у Данії: пандемії як і не було? (13.09.2021)

Також за темою

German Chancellor Angela Merkel (C) and other members of the Parliament cast their ballot for a vote during the 45th Plenary Session of Bundestag German Lower House of Parliament in Berlin, Germany on July 4, 2018. (Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto)

Наймасштабніші кризи епохи Анґели Меркель 20.09.2021

Пандемія COVID-19, клімат, біженці й криза Єврозони: за період перебування Меркель на посаді канцлерки Німеччини ці проблеми викликали найзапекліші суперечки в Бундестазі. DW підбила підсумки.

President Joe Biden speaks during a virtual COVID-19 summit during the 76th Session of the United Nations General Assembly, in the South Court Auditorium on the White House campus, Wednesday, Sept. 22, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Пандемія: США пожертвують біднішим країнам ще 500 мільйонів доз вакцини 22.09.2021

У боротьбі з пандемією COVID-19 США взяли на себе зобов'язання пожертвувати біднішим країнам світу ще 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 17, 2021 - MPs are gathered at the rostrum during a regular sitting of the Verkhovna Rada, Kyiv, capital of Ukraine., Credit:Volodymyr Tarasov / Avalon

Коронавірус: у ВР повідомили про низький рівень вакцинації народних депутатів 20.09.2021

Зі слів керівника парламентського комітету з питань охорони здоров'я, рівень вакцинації серед народних депутатів на сьогодні є набагато нижчим, ніж на деяких підприємствах.

Реклама

Докладно

У Верховній Раді (фото з архіву)

Чи пускати депутатів до сесійної зали без вакцинації?

У ВР пропонують пускати до сесійної зали тільки щеплених або з коронавірусним тестом.  

Найбільший в Україні банк - Приватбанк - був націоналізований у 2016 році

Суд у Лондоні відмовив Суркісу в позові проти Порошенка

Високий суд Лондона відмовив Суркісу в позові проти Порошенка та Гонтаревої в справі щодо націоналізації "Приватбанку".  