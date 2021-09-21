Коронавірус: з 23 вересня вся Україна - в "жовтій" зоні

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні у вівторок, 21 вересня, ухвалила рішення впровадити "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на всій території України з 23 вересня. "З четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення сьогодні ухвалила Державна комісія ТЕБ та НС", - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

Як повідомляє пресслужба уряду, згідно з рішенням Держкомісії з ТЕБ та НС "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 з 00:00 23 вересня 2021 року встановлюється на території всіх регіонів України. Відповідно, на території всіх регіонів України діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

Головам обласних і міста Києва державних адміністрацій доручено вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

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Нагадаємо, що нові протиепідемічні обмеження набули чинності з 20 вересня. У "жовтій" зоні треба дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції, натомість заборонені:

- масові заходи за участі більш ніж 1 особи на 4 квадратні метри площі приміщення або території;

- завантаженість кінозалів та інших закладів культури більше ніж на 50 відсотків місць;

- завантаженість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж 1 особи на 10 квадратних метрів;

- робота навчальних закладів, окрім тих, де щонайменше 80 відсотків працівників мають "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Утім, зазначені обмеження не діятимуть, якщо понад 80 відсотків персоналу і 100 відсотків відвідувачів, окрім осіб до 18 років, вакциновані проти COVID-19 однією або двома дозами та пред'явили відповідний сертифікат.

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