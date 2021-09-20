Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до кінця року

Український уряд продовжив дію адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року. Відповідне рішення Кабмін ухвалив під час позачергового засідання у понеділок, 20 вересня, повідомляється на сайті уряду.

За даними міністерства охорони здоров'я, за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків зараження коронавірусом зросла на 68 відсотків, а госпіталізацій - на 51 відсоток. "Навантаження на систему охорони здоров'я поки що контрольоване. Реанімаційні ліжка зайняті на 33 відсотки, ліжка з киснем на 29 відсотків, але при цьому людей, яким призначена киснева терапія, на цих ліжках - 19 відсотків", - повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Переведення всієї України в "жовту" зону

Як зазначили в уряді, 21 вересня має відбутися засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглянуть питання про встановлення на по всій території країни "жовтого" рівня епіднебезпеки вже з 22 вересня.

У "жовтій" зоні, крім маскового режиму й необхідності дотримуватися дистанції, заборонені масові заходи за участі понад однієї людини на чотири квадратних метри площі приміщення або території. Завантаженість кінозалів та інших закладів культури повинна бути не більшою ніж на 50 відсотків місць, а завантаженість спортзалів і фітнес-центрів - не більше однієї особи на 10 квадратних метрів. Також заборонена робота навчальних закладів, крім тих, де щонайменше 80 відсотків працівників мають "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Зазначені обмеження не діятимуть, якщо понад 80 відсотків персоналу та 100 відсотків відвідувачів, крім осіб до 18 років, вакциновані від коронавірусу однією або двома дозами та пред'явили відповідний сертифікат. Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником закладу.

Як заявив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, минулого тижня відбулася переорієнтація мобільних бригад щеплення на заклади освіти.

Підробка ковід-сертифікатів

Крім того, як повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, минулого тижня було проведено 14 обшуків, що стосуються фактів підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок про вакцинацію, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів. З них два обшуки в медичних закладах, та два - у туристичних агенціях. "Було задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів і семи посередників у шести регіонах країни. Вилучено 50 міжнародних свідоцтв про вакцинацію, 107 ПЛР-тестів і заблоковано один Telegram-канал, яким займався розповсюдженням таких документів", - ідеться у повідомленні уряду.

Нагадаємо, з 20 вересня в Україні почали діяти нові протиепідемічні обмеження.