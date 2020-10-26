Зеленський створив Конгрес місцевої та регіональної влади

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 25 лютого, заявив про створення Конгресу місцевої та регіональної влади при президентові, який дасть змогу поліпшити відносини між місцевою владою і офіційним Києвом.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час засідання Ради розвитку громад і територій у Києві, повідомляє пресслужба президента України.

"Відносини між центром і громадами мають стати абсолютно новими, я б сказав - якісно новими. Вони мають бути конструктивними, прозорими й дієвими. Задля цього ми створюємо Конгрес місцевої та регіональної влади при президентові України", - повідомив Зеленський.

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За його словами, Конгрес стане "майданчиком для діалогу та пошуку важливих державних рішень". Зеленський також наголосив, що центральна та місцева влада - не конкуренти й не суперники, а партнери та одна команда, і це потрібно усвідомити.

Зеленський запевнив, що Конгрес матиме свій постійний офіс, і його робота має бути максимально ефективною, а не лише "на папері". За його словами, першим глобальним питанням, на якому слід зосередитися новому органу, має стати підготовка Муніципального кодексу України.

Зеленський під час участі в засіданні Ради розвитку громад і територій підписав відповідний указ про створення Конгресу місцевої та регіональної влади при президентові

Двопалатний Конгрес

Як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Конгрес складатиметься з президії, яку очолюватиме президент і до складу якої входитимуть найвищі посадові особи держави, а також Палати місцевих влад і Палати регіонів. Ці палати самостійно обиратимуть своє керівництво та делегуватимуть по троє представників від кожної палати у президію Конгресу.

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Передбачається, що президія Конгресу засідатиме щомісячно, що дасть змогу забезпечити найкращу координацію діяльності всіх органів влади. Палата місцевих влад та Палата регіонів збиратимуться щоквартально та подаватимуть пропозиції до порядку денного президії, а загальне засідання Конгресу відбуватиметься кожне півріччя. "Конгрес стане майданчиком для обговорення місцевих проблем на найвищому рівні для пошуку ефективних рішень", - стверджує Єрмак.