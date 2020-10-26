 Зеленський створив Конгрес місцевої та регіональної влади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2021

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Зеленський створив Конгрес місцевої та регіональної влади

За словами Володимира Зеленського, Конгрес стане "майданчиком для діалогу та пошуку важливих державних рішень".

Володимир Зеленський заявив про створення Конгресу місцевої та регіональної влади

Володимир Зеленський заявив про створення Конгресу місцевої та регіональної влади

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 25 лютого, заявив про створення Конгресу місцевої та регіональної влади при президентові, який дасть змогу поліпшити відносини між місцевою владою і офіційним Києвом.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час засідання Ради розвитку громад і територій у Києві, повідомляє пресслужба президента України.

"Відносини між центром і громадами мають стати абсолютно новими, я б сказав - якісно новими. Вони мають бути конструктивними, прозорими й дієвими. Задля цього ми створюємо Конгрес місцевої та регіональної влади при президентові України", - повідомив Зеленський.

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За його словами, Конгрес стане "майданчиком для діалогу та пошуку важливих державних рішень". Зеленський також наголосив, що центральна та місцева влада - не конкуренти й не суперники, а партнери та одна команда, і це потрібно усвідомити.

Зеленський запевнив, що Конгрес матиме свій постійний офіс, і його робота має бути максимально ефективною, а не лише "на папері". За його словами, першим глобальним питанням, на якому слід зосередитися новому органу, має стати підготовка Муніципального кодексу України.

Зеленський під час участі в засіданні Ради розвитку громад і територій підписав відповідний указ про створення Конгресу місцевої та регіональної влади при президентові

Двопалатний Конгрес

Як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Конгрес складатиметься з президії, яку очолюватиме президент і до складу якої входитимуть найвищі посадові особи держави, а також Палати місцевих влад і Палати регіонів. Ці палати самостійно обиратимуть своє керівництво та делегуватимуть по троє представників від кожної палати у президію Конгресу.

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Передбачається, що президія Конгресу засідатиме щомісячно, що дасть змогу забезпечити найкращу координацію діяльності всіх органів влади. Палата місцевих влад та Палата регіонів збиратимуться щоквартально та подаватимуть пропозиції до порядку денного президії, а загальне засідання Конгресу відбуватиметься кожне півріччя. "Конгрес стане майданчиком для обговорення місцевих проблем на найвищому рівні для пошуку ефективних рішень", - стверджує Єрмак.

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