Зеленський наполягає на перегляді закону про конкурси на держпосади

Найближчим часом Верховна Рада може розглянути ветований президентом України закон щодо відновлення конкурсів на посади державної служби. Про це у п'ятницю, 19 лютого, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков. У коментарі телеканалу "Рада" він зазначив, що "швидше за все, наступного тижня буде позачергова сесія".

На проведенні такого засідання наполягає президент України Володимир Зеленський. На ньому депутати мають розглянути пропозиції президента щодо вилучення з цього ветованого закону положень, які обмежують повноваження першого заступника і заступників міністра в разі, якщо посада міністра вакантна. Про це повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель.

Вона стверджує, що якщо пропозиції президента не будуть прийняті, то стануть неможливими виплати для працівників багатьох галузевих груп, в тому числі шахтарів, енергетиків і всіх, чиї виплати узгоджуються через відповідні міністерства.

Раніше цього дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що президент ветував цей закон через некоректно виписані повноваження виконувачів обов'язків глав міністерств. "Фактично цей законопроєкт не давав змоги розблокувати роботу міністерства енергетики й залишав без можливості виплати зарплат у всій енергетичній галузі. 50 тисяч людей не мають підписаних бюджетних програм", - зазначив прем'єр, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Зеленський вважає, що закон порушує конституційні норми

Верховна Рада 16 лютого ухвалила закон, який передбачає оголошення конкурсів на посади, що займають особи, які уклали контракти про проходження держслужби на період дії карантину. Зеленський ветував його та просить депутатів вилучити із закону норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною. Президент наголосив, що положення, у яких йдеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра у період, коли посада міністра є вакантною лише окремих повноважень міністра, є неприйнятними. За його словами, вони порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем'єр-міністра членів уряду України.

В ухваленому законі повноваження заступників обмежуються після того, як посада міністра залишається вакантною більше 60 днів. Також у ньому заборонено покладання обов'язків міністра на особу, кандидатуру якої було відхилено парламентом поточного скликання. "Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра - а таке не раз у нас бувало, - ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює і бореться з коронакризою, коли рішення треба ухвалити негайно, таке неприпустимо", - аргументував Зеленський.

В Офісі президента запевнили, що Зеленський підтримує необхідність відновлення конкурсів на держслужбу, які були припинені через обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, Верховна Рада наприкінці січня вдруге не підтримала призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики. Він залишається у статусі виконувача обов'язків.