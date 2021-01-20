Володимиру Зеленському не довіряє більше половини українців - опитування

Президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри до політиків попри той факт, що йому не довіряє більше половини українців. Про це свідчать результати опитування "Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв", проведеного соціологічною групою "Рейтинг", опубліковані у середу, 10 лютого.

За даними "Рейтингу", Зеленському не довіряють 58 відсотків опитаних. Водночас він досі має найбільший рейтинг довіри - 38 відсотків. Для порівняння, експрезидентові Петру Порошенку наразі довіряють лише 23 відсотки респондентів, а не довіряють 74 відсотки опитаних.

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Кличко наступає Зеленському на п'яти

Другим у рейтингу довіри українським політиком, як свідчать результати опитування, є мер Києва Віталій Кличко. Йому довіряють 34 відсотки респондентів. Водночас на чотири відсотки меншим є й показник недовіри до Кличка - не довіряють політикові 54 відсотки опитаних.

Також, за даними опитування, колишньому прем'єр-міністрові України Володимиру Гройсману довіряють 32 відсотки українців, а чинному голові Верховної Ради Дмитру Разумкову - 26 відсотків. При цьому експрем'єру не довіряють 58 відсотків респондентів, а Разумкову - лише 37 відсотків респондентів. Утім, відносно низький показник недовіри до останнього пояснюється тим, що 33 відсотки опитаних його не знають.

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Більшість опитаних вважає заходи влади щодо епідемії оптимальними

Дослідження "Рейтингу" також оцінювало рівень задоволеності роботою органів влади у боротьбі з епідемією COVID-19 в Україні. Виявилося, що 57 відсотків опитаних вважають вжиті владою заходи у цій сфері оптимальним, 21 відсоток - занадто м'якими, а дев'ять відсотків - навпаки занадто жорсткими. При цьому за останні місяці кількість тих, хто вважає заходи оптимальними, зросла, зауважують соціологи.

Попри це 57 відсотків респондентів не задоволені діяльністю Зеленського у боротьбі з епідемією, 65 відсотків - діяльністю міністерства охорони здоров'я, а 69 відсотків - діяльністю Кабінету Міністрів України. При цьому 78 відсотків опитаних зазначили, що часто одягають захисну маску, 18 відсотків заявили, що інколи або зрідка користуються маскою, а чотири відсотки визнали, що майже ніколи цього не роблять.

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