Володимиру Зеленському не довіряє більше половини українців - опитування

Попри те, що президентові України не довіряє 58 відсотків опитаних, він поки що очолює рейтинг довіри до українських політиків.
Президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри до політиків попри той факт, що йому не довіряє більше половини українців. Про це свідчать результати опитування "Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв", проведеного соціологічною групою "Рейтинг", опубліковані у середу, 10 лютого.
За даними "Рейтингу", Зеленському не довіряють 58 відсотків опитаних. Водночас він досі має найбільший рейтинг довіри - 38 відсотків. Для порівняння, експрезидентові Петру Порошенку наразі довіряють лише 23 відсотки респондентів, а не довіряють 74 відсотки опитаних.
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Другим у рейтингу довіри українським політиком, як свідчать результати опитування, є мер Києва Віталій Кличко. Йому довіряють 34 відсотки респондентів. Водночас на чотири відсотки меншим є й показник недовіри до Кличка - не довіряють політикові 54 відсотки опитаних.
Також, за даними опитування, колишньому прем'єр-міністрові України Володимиру Гройсману довіряють 32 відсотки українців, а чинному голові Верховної Ради Дмитру Разумкову - 26 відсотків. При цьому експрем'єру не довіряють 58 відсотків респондентів, а Разумкову - лише 37 відсотків респондентів. Утім, відносно низький показник недовіри до останнього пояснюється тим, що 33 відсотки опитаних його не знають.
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Дослідження "Рейтингу" також оцінювало рівень задоволеності роботою органів влади у боротьбі з епідемією COVID-19 в Україні. Виявилося, що 57 відсотків опитаних вважають вжиті владою заходи у цій сфері оптимальним, 21 відсоток - занадто м'якими, а дев'ять відсотків - навпаки занадто жорсткими. При цьому за останні місяці кількість тих, хто вважає заходи оптимальними, зросла, зауважують соціологи.
Попри це 57 відсотків респондентів не задоволені діяльністю Зеленського у боротьбі з епідемією, 65 відсотків - діяльністю міністерства охорони здоров'я, а 69 відсотків - діяльністю Кабінету Міністрів України. При цьому 78 відсотків опитаних зазначили, що часто одягають захисну маску, 18 відсотків заявили, що інколи або зрідка користуються маскою, а чотири відсотки визнали, що майже ніколи цього не роблять.
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