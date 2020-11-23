Розчаруванням року вважають Зеленського 40 відсотків українців - опитування

42 відсотки опитаних українців назвали президента України Володимира Зеленського розчаруванням 2020 року. Про це свідчать оприлюднені в середу, 16 грудня, дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з даними соціологів, 42 відсотки українців назвали Зеленського розчаруванням 2020 року. 10 відсотків розчаруванням року вважають лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, по 2 відсотки - голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, лідерку Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко, лідера Радикальної партії Олега Ляшка та колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука, 1 відсоток - екслідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

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Про розчарування всіма політиками заявили 5 відсотків респондентів, а 17 відсотків не змогли в такій ролі назвати нікого.

Водночас, за даними дослідження, 20 відсотків респондентів визнали Зеленського політиком 2020 року. Цей показник значно менший, ніж наприкінці минулого року (тоді політиком року його назвали 46 відсотків). 10 відсотків опитаних назвали політиком року Петра Порошенка, 5 відсотків - лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка, 4 відсотки - Віктора Медведчука, по 3 відсотки - голову Верховної Ради Дмитра Разумкова та Юлію Тимошенко, по 2 відсотки - мера Києва Віталія Кличка та прем'єр-міністра України (2016-2019) Володимира Гройсмана, по 1 відсотку - лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка та блогера Анатолія Шарія. Однак, 36,5 відсотка опитаних не змогли виділити жодного політика.

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Дослідження проводилося з 4 до 9 грудня методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3 відсотка із імовірністю 0,95. Соціологічне дослідження виконано в рамках дослідницького проекту Центру Разумкова "Україна-2020-2021: невиправдані очікування, несподівані виклики".