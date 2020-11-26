Зеленський похвалився "історичними реформами" в 2020 році

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українська влада у 2020 році, попри виклики, змогла провести "історичні реформи" в економічній сфері. Про це він сказав у відеозверненні до учасників міжнародної конференції "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", яка відбувається у п'ятницю, 11 грудня.

За словами Зеленського, серед таких реформ: ухвалення законодавства про ринок землі, підвищення прозорості податкової системи, підтримка бізнесу доступними кредитами, початок відкритої приватизації і підписання перших концесійних угод. "Україна - динамічна європейська країна, яка вдосконалює свій інвестиційний клімат, щоб конкурувати на світовому рівні, створювати нові можливості для бізнесу та збільшувати прямі іноземні інвестиції", - заявив президент, слова якого наводить його пресслужба.

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Зеленський підкреслює позитивну роль IT-галузі

Також, додав Володимир Зеленський, була запущена "Дія" - цифрова платформа для бізнесу та громадян, яка поставила Україну в ряд провідних країн з цифровими паспортами та онлайн-послугами.

За його словами, понад сто міжнародних компаній мають свої "інноваційні потужності" в Україні. Як стверджує Зеленський, українська влада співпрацює з компанією Microsoft, яка "інвестуватиме понад 500 мільйонів доларів в розвиток хмарних сервісів в Україні".

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Шмигаль пророкує Україні місце в 30-ці Doing Business

Своє звернення для учасників заходу записав і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У виступі він запевнив, що уряд продовжує співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ. Шмигаль також заявив, що його мета - аби у найближчий час Україна потрапила в топ-30 рейтингу Doing Business.

Нагадаємо, що наразі Україна посідає у цьому рейтингу 64 місце. Результати оцінювання були оприлюднені у жовтні минулого року і з тих пір не оновлювалися. На той момент Україні вдалося покращити свої позиції в рейтингу на сім позицій.