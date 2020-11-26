 Зеленський похвалився ″історичними реформами″ в 2020 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2020

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Новини

Зеленський похвалився "історичними реформами" в 2020 році

За словами президента України, влада ухвалила закон про ринок землі, зробила податкову систему прозорішою і "розпочала відкриту приватизацію".

Президент України Володимир Зеленський під час святкування Дня незалежності 24 серпня 2020 року

Президент України Володимир Зеленський під час святкування Дня незалежності 24 серпня 2020 року

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українська влада у 2020 році, попри виклики, змогла провести "історичні реформи" в економічній сфері. Про це він сказав у відеозверненні до учасників міжнародної конференції "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", яка відбувається у п'ятницю, 11 грудня.

За словами Зеленського, серед таких реформ: ухвалення законодавства про ринок землі, підвищення прозорості податкової системи, підтримка бізнесу доступними кредитами, початок відкритої приватизації і підписання перших концесійних угод. "Україна - динамічна європейська країна, яка вдосконалює свій інвестиційний клімат, щоб конкурувати на світовому рівні, створювати нові можливості для бізнесу та збільшувати прямі іноземні інвестиції", - заявив президент, слова якого наводить його пресслужба.

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Зеленський підкреслює позитивну роль IT-галузі

Також, додав Володимир Зеленський, була запущена "Дія" - цифрова платформа для бізнесу та громадян, яка поставила Україну в ряд провідних країн з цифровими паспортами та онлайн-послугами.

За його словами, понад сто міжнародних компаній мають свої "інноваційні потужності" в Україні. Як стверджує Зеленський, українська влада співпрацює з компанією Microsoft, яка "інвестуватиме понад 500 мільйонів доларів в розвиток хмарних сервісів в Україні".

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Шмигаль пророкує Україні місце в 30-ці Doing Business

Своє звернення для учасників заходу записав і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У виступі він запевнив, що уряд продовжує співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ. Шмигаль також заявив, що його мета - аби у найближчий час Україна потрапила в топ-30 рейтингу Doing Business.

Нагадаємо, що наразі Україна посідає у цьому рейтингу 64 місце. Результати оцінювання були оприлюднені у жовтні минулого року і з тих пір не оновлювалися. На той момент Україні вдалося покращити свої позиції в рейтингу на сім позицій.

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