Коментар: Володимир Зеленський ризикує отримати "Податковий майдан"

Багатотисячні акції протесту SaveФОП, що проходять під стінами Верховної Ради, демонструють, що наступний Майдан в Україні можуть почати підприємці. Спроба команди Володимира Зеленського посилити фіскалізацію бізнесу, який працює за спрощеною схемою оподаткування, викликала хвилю обурення у фізичних осіб-підприємців (ФОП). Підприємці, котрі ледь зводять кінці з кінцями в умовах пандемії COVID-19, готові відстоювати своє право на існування навіть шляхом вуличних протестів. Влада, яка цього не розуміє, ризикує отримати новий Майдан.

Невиконані обіцянки Зеленського

Рік тому з подачі представника партії "Слуга народу" Данила Гетманцева парламент ухвалив рішення про запровадження з 1 січня 2021 року для ФОПів програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для обліку товарів. Ініціатор стверджував, що це дозволить боротися насамперед з великими гравцями - мережевими магазинами, ресторанами, автосалонам, які зловживають системою єдиного податку з метою ухилення від оподаткування.

Сергій Руденко - український журналіст і політичний оглядач

Бажання нинішньої української влади вивести частину української економіки з "тіні" цілком зрозуміле. Однак представники малого і середнього бізнесу, багато з яких на президентських виборах 2019 року підтримали Володимира Зеленського, очікували зовсім іншого. А саме - спрощення ведення бізнесу, податкової амністії, рік нульового оподаткування як підмоги для старту бізнесу, простих і зрозумілих податків. Усе це Зеленський під час передвиборної кампанії обіцяв підприємцям. Але слово своє він не дотримав. Тому тисячі ФОПів і вийшли на вуличні акції протестів.

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Обурення дрібного і середнього бізнесу можна зрозуміти. Підприємці підозрюють, що держава знову намагається залізти до них в кишеню. Запевнянням у тому, що РРО нічим їм не загрожує, ніхто вже не вірить. Особливо - на тлі подальшого посилення в Україні влади олігархів і впровадження різних схем отримання надприбутків за рахунок державних замовлень.

ФОПи вимагають від влади ухвалення розроблених за участю активістів підприємницького руху законів щодо розвитку мікробізнесу, реформи податкової та митної служб України, мораторію на перевірки малих підприємств до завершення таких реформ і відмову від обмежень діяльності малого і мікробізнесу під час коронавірусного карантину.

Одна Україна - дві системи

Де-факто при президентові Зеленському продовжують існувати дві системи. В одній з них намагаються фіскалізувати ФОПів, щоб поповнювати казну. В іншій - йде її розкрадання.

Як стверджує ексміністр фінансів Ігор Уманський, тільки на так званих "скручуваннях" ПДВ (зменшення податкового зобов'язання зі сплати податку на додану вартість, нарахованого з продажу бізнесом одного товару, завдяки податковим кредитам, отриманим при покупці іншого - Ред.) Україна щорічно втрачає як мінімум 60 мільярдів гривень. Ще 150 мільярдів гривень у рік, за оцінкою Михайла Саакашвілі, з'їдає корупція на митниці. У цілому ж, за підрахунками колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, при Зеленському щодня крадуть від 1 до 2 мільярдів гривень.

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Чи може про все це нічого не знати Володимир Зеленський? Тим більше, що про це публічно заявляють ті, хто добре знайомий і з главою держави, і з українською економікою, і зі станом вітчизняної корупції. Питання в тому, чому президент, який обіцяв виборцям відновити справедливість в країні, продовжує порочну практику своїх попередників. Практику, при якій малий бізнес виступає в ролі "дійної корови".

Своїм - все, чужим - закон

Принцип "своїм - все, чужим - закон" загрожує наслідками. Про це свідчить досвід президента Януковича. У 2010 році той намагався посилити податковий прес на підприємців і ліквідувати спрощену систему оподаткування. В результаті все закінчилося "Податковим майданом", який змусив владу відступити.

Але саме ті виступи підприємців стали прологом до Революції гідності 2014 року, в якій представники малого і середнього бізнесу, як і під час Помаранчевої революції 2004 року, зіграли дуже важливу роль.

Після запровадження повного локдауну в Україні малому і середньому бізнесу стане ще важче. Тому не виключено, що підприємці знову стануть основною рушійною силою вуличних протестів.

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