ВР перенесла обов'язкове застосування касових апаратів для ФОПів на 2022 рік

Верховна Рада України ухвалила в остаточному читанні законопроєкт про фіскалізацію для фізосіб-підприємців (ФОП) №4439-д. Ухвалений у вівторок, 1 грудня, нормативний акт передбачає перенесення на 2022 рік обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для ФОП другої-четвертої груп єдиного податку, якщо їхній річний дохід не перевищує встановленого для першої групи граничного обсягу доходу.

Як передає агентство новин "Інтерфакс-Україна", за доопрацьований і раніше цього дня зареєстрований проєкт закону проголосували в першому читанні 320 народних депутатів, загалом із техніко-юридичними правками - 319 за необхідних 226 голосів.

Законопроєкт визначає максимальні обсяги доходів для першої-третьої груп платників єдиного податку у співвідношенні до мінімальної заробітної плати, де перша група - 167 мінімальних зарплат замість одного мільйона гривень, друга - 834 мінімальних зарплат замість п'яти мільйонів гривень, третя - 1167 мінімальних зарплат замість 7 мільйонів гривень.

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Ухвалений документ також скасовує механізм так званого кешбеку, тобто компенсації покупцям за порушення під час розрахункових операцій.

Окрім того, скасовуються штрафи за невідповідність готівки в касі сумі, яка зазначена в денному звіті РРО, а також за відсутність попереднього програмування товарів у РРО. Крім цього, документ подовжує на рік, до 2022-го, застосування знижених розмірів штрафів за порушення окремих вимог застосування РРО, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Протести під стінами Ради

Ухвалення цього законопроєкту відбувалося на тлі акції протесту, організованої підприємцями під стінами українського парламенту. Мітингувальники перекрили дорогу на вулиці Михайла Грушевського і входи на територію парламенту. За даними українських ЗМІ, на акцію вийшли від тисячі до кількох тисяч підприємців. Поліція даних щодо кількості учасиків акції ще не надавала.

Протестувальники вийшли на акцію з вимогою відтермінування введення реєстраторів розрахункових операцій (РРО), а також відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Крім того, вони вони вимагають від Ради проголосувати за законопроєкти щодо спрощеної системи оподаткування для малого і середнього бізнесу.