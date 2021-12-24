Фіскалізація - обов'язкове використання касових апаратів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фіскалізація".

Фіскалізація ФОПів, тобто запровадження обов'язкового використання касових апаратів малим бізнесом, спричинила наприкінці 2020 року бурхливі протести підприємців в Україні. Завдяки фіскалізації малого бізнесу держава сподівається отримати більший контроль за реальними прибутками підприємців. Прихильники обов'язкового використання касових апаратів підозрюють, що чимало ФОПів занижують свої прибутки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.