Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Фіскалізація

Фіскалізація - обов'язкове використання касових апаратів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фіскалізація".

Фіскалізація ФОПів, тобто запровадження обов'язкового використання касових апаратів малим бізнесом, спричинила наприкінці 2020 року бурхливі протести підприємців в Україні. Завдяки фіскалізації малого бізнесу держава сподівається отримати більший контроль за реальними прибутками підприємців. Прихильники обов'язкового використання касових апаратів підозрюють, що чимало ФОПів занижують свої прибутки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Уряд України дозволив не використовувати касові апарати в селах

Уряд України дозволив не використовувати касові апарати в селах 24.12.2021

Українським підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю у сільській місцевості, уряд дозволив не використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Втім, є дві умови.

Намети на Майдані Незалежності: як ФОПи борються проти фіскалізації

Намети на Майдані Незалежності: як ФОПи борються проти фіскалізації 16.12.2020

Українські підприємці з руху #saveФОП продовжують акцію протесту в центрі Києва. Чого вимагають протестувальники та які в них подальші плани, читайте у репортажі DW.
На Майдані через спробу встановити намети сталися сутички з поліцією

На Майдані через спробу встановити намети сталися сутички з поліцією 15.12.2020

На Майдані Незалежності відбулися сутички учасників акції протесту "СТОП локдаун!" із поліцейськими після спроби встановити намети. Пізніше в поліції повідомили про 40 постраждалих правоохоронців.

Акція SaveФОП: підприємці в Україні не хочуть відступати

Акція SaveФОП: підприємці в Україні не хочуть відступати 04.12.2020

Багатотисячна хода в центрі Києві, пікетування офісу президента й Верховної Ради - так завершився перший тиждень безстрокової акції підприємців SaveФОП з протестом проти посилення фіскальних вимог та карантинних заходів.
ВР перенесла обов'язкове застосування касових апаратів для ФОПів на 2022 рік

ВР перенесла обов'язкове застосування касових апаратів для ФОПів на 2022 рік 01.12.2020

Ухвалений українськими законодавцями законопроєкт передбачає перенесення на 2022 рік обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій для фізосіб-підприємців.
Що буде з ФОПами, якщо їх перевести на касові апарати? (відео)

Що буде з ФОПами, якщо їх перевести на касові апарати? (відео) 11.11.2020

В Україні з нового року хочуть зобов'язати ФОПи запровадити касові апарати. Це викликало хвилю протестів підприємців, які вважають, що на тлі коронавірусу таке нововведення їх "доб'є". Чому?

Нові правила для ФОПів в Україні: що треба знати підприємцям

Нові правила для ФОПів в Україні: що треба знати підприємцям 23.10.2019

В Україні запровадили нові правила роботи з розрахунковим обладнанням (РРО) та механізм "кешбеку", що направлені на детінізацію економіки. До чого варто готуватися малому та середньому бізнесу - у матеріалі DW.