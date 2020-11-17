На Майдані через спробу встановити намети сталися сутички з поліцією

Поліція Києва у вівторок, 15 грудня, повідомляє про те, що під час акції протесту "СТОП локдаун!" на Майдані Незалежності у вівторок у Києві постраждали майже 40 поліцейських. "Під час акції на майдані Незалежності постраждали майже 40 поліцейських. Одного правоохоронця під час штовханини вдарили по голові, внаслідок чого він втратив свідомість, інші поліцейські отримали опіки очей", - повідомили в столичному главку Національної поліції, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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За інформацією ЗМІ, серед протестувальників теж є постраждалий. У поліції нагадали, що у вівторок у центрі відбувається масова акція, учасники якої пройшли від площі Конституції до Майдану Незалежності. "Коли вони спробували встановити військові намети, виникла штовханина й учасники акції застосували в бік правоохоронців газові балончики", - наголосили в главку.

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При цьому в поліції Києва поки що не мають інформації щодо кількості постраждалих серед учасників акції. У главку вкотре закликали учасників акції дотримуватися чинного законодавства.

Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" закриті

Тим часом на сторінці комунального підприємства "Київський метрополітен" повідомляється, що станції київського метрополітену "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", розташовані в центрі Києва, а також пересадка між ними повністю закриті через анонімне повідомлення про мінування. Раніше в КП повідомляли про закриття станцій на вхід, при цьому на вихід і пересадка між станціями продовжували працювати.

Причини протестів у Києві

Учасники акції "СТОП локдаун!" вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроєкти №3853-1 (2) і №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.