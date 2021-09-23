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Save ФОП

Save ФОП - український громадський рух підприємців. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Save ФОП".

Рух #SaveФОП виник в Україні наприкінці 2020 року на тлі фіскалізації малого бізнесу, тобто обов'язкового використання касових апаратів, та пандемії коронавірусної хвороби. На думку представників малого бізнесу, ліквідація спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності поставила на межу виживання мікропідприємництво. Крім того, вони виступили проти закриття їхніх підприємств під час локдауну в зв'язку з пандемією COVID-19. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Штовханина біля Ради між протестувальниками-ФОПівцями та поліцією

Штовханина біля Ради між протестувальниками-ФОПівцями та поліцією 23.09.2021

Між учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями сталася сутичка біля будівлі Верховної Ради України. Тим часом депутати відклали розгляд одного з податкових законопроєктів.
Намети на Майдані Незалежності: як ФОПи борються проти фіскалізації

Намети на Майдані Незалежності: як ФОПи борються проти фіскалізації 16.12.2020

Українські підприємці з руху #saveФОП продовжують акцію протесту в центрі Києва. Чого вимагають протестувальники та які в них подальші плани, читайте у репортажі DW.
На Майдані через спробу встановити намети сталися сутички з поліцією

На Майдані через спробу встановити намети сталися сутички з поліцією 15.12.2020

На Майдані Незалежності відбулися сутички учасників акції протесту "СТОП локдаун!" із поліцейськими після спроби встановити намети. Пізніше в поліції повідомили про 40 постраждалих правоохоронців.

Коментар: Володимир Зеленський ризикує отримати Податковий майдан

Коментар: Володимир Зеленський ризикує отримати "Податковий майдан" 04.12.2020

Представники малого й середнього бізнесу України, які ледь зводять кінці з кінцями в умовах карантинних обмежень, можуть стати рушійною силою нових вуличних протестів, вважає Сергій Руденко.
Підприємці вирішили не йти з-під Верховної Ради

Підприємці вирішили не йти з-під Верховної Ради 01.12.2020

Понад тисячу підприємців з різних міст України заблокували транспортний рух в центрі Києва. Вони вимагали від парламенту збереження спрощеної системи оподаткування. Верховна Рада пішла на часткові поступки.
Що буде з ФОПами, якщо їх перевести на касові апарати? (відео)

Що буде з ФОПами, якщо їх перевести на касові апарати? (відео) 11.11.2020

В Україні з нового року хочуть зобов'язати ФОПи запровадити касові апарати. Це викликало хвилю протестів підприємців, які вважають, що на тлі коронавірусу таке нововведення їх "доб'є". Чому?

Касові апарати для ФОПів чи штрафи податкової: що страшніше? (10.11.2020) 10.11.2020

В Україні з нового року хочуть зобов'язати ФОПи запровадити касові апарати. Це викликало хвилю протестів підприємців, які вважають що на тлі коронавірусу таке нововведення їх доб'є. Але є також підприємці, хто "за" касові апарати. DW зібрала аргументи тих та інших.