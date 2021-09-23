Save ФОП - український громадський рух підприємців. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Save ФОП".

Рух #SaveФОП виник в Україні наприкінці 2020 року на тлі фіскалізації малого бізнесу, тобто обов'язкового використання касових апаратів, та пандемії коронавірусної хвороби. На думку представників малого бізнесу, ліквідація спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності поставила на межу виживання мікропідприємництво. Крім того, вони виступили проти закриття їхніх підприємств під час локдауну в зв'язку з пандемією COVID-19. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.