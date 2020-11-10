 Підприємці вирішили не йти з-під Верховної Ради | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Підприємці вирішили не йти з-під Верховної Ради

Понад тисячу підприємців з різних міст України заблокували транспортний рух в центрі Києва. Вони вимагали від парламенту збереження спрощеної системи оподаткування. Верховна Рада пішла на часткові поступки.

Підприємці протестують під Верховною Радою

Підприємці протестують під Верховною Радою

У вівторок, 1 грудня, більше тисячі підприємців з різних міст України вийшли на центральні вулиці Києва на заклик "Союзу захисту підприємництва". Акція #SaveФОП стала продовженням нещодавніх масштабних протестів підприємців з вимогами збереження спрощеної системи оподаткування. На тлі багатолюдного протесту депутати Верховної Ради ухвалили низку рішень, однак організатори акції назвали їх "зрадницькими" і оголосили про цілодобове пікетування парламенту та інших органів влади.

Відродження Податкового Майдану?

Ще до початку засідання Верховної Ради України вулиці урядового кварталу Києва заповнили близько тисячі підприємців з різних міст України. Вони вийшли на акцію протесту SaveФОП проти запровадження з 1 грудня посилених фіскальних та інших вимог до підприємців.

Ukraine Protestaktion der Unternehmern gegen Corona-Einschränkungen

Організатори протесту з "Союзу захисту підприємництва" заявили, що акція є продовженням багатолюдних протестів 17 листопада, і серед вимог підприємців - ухвалення розроблених за участі підприємницьких активістів законів з розвитку мікробізнесу, реформа податкової та митної служб України у відповідності до стандартів ЄС, мораторій на перевірки мікробізнесу до завершення цих реформ і недопущення обмеження діяльності малого та мікробізнесу під час коронавірусного карантину.

Читайте також: Локдаун в Україні. Чому не можна чекати до зимових свят

Підприємці заявляли, що у разі незадоволення їхніх вимог акція може перетворитися на новий Податковий Майдан, який спалахнув в Україні 2010 року.

Учасники протесту тримали в руках прапори акції SaveФОП і назвами міст, а також державні прапори України. Вони також розгортали саморобні і поліграфічно виготовлені плакати з вимогами ухвалення законів на підтримку підприємництва і проти посилення звітності та фіскального тиску. Народних депутатів, які прибували на засідання парламенту, зустрічали несамовитою какофонією клаксонів, якими була озброєна більшість демонстрантів. Так само вони реагували і на пересування сотень правоохоронців, які блокували вхід до будівлі парламенту.

Згодом людей ставало дедалі більше, і вони спромоглися не лише вщерть заповнити площу Конституції перед Верховною Радою, а й перекрити рух транспорту на прилеглих вулицях.

Ukraine Protestaktion der Unternehmern gegen Corona-Einschränkungen

Зі встановленої навпроти парламенту сцени лунала дуже гучна музика і заклики лідерів підприємницького руху до єдності і посилення тиску на владу. "Наші вороги - це депутати, які ухвалюють вбивчі для мікробізнесу закони та ще й під час карантинних заходів з коронавірусу. Але й президенту Зеленському ми також не пробачимо, що він забув про свої передвиборні обіцянки", - звучали вигуки зі сцени.   

Компроміс від Верховної Ради

В другій половині дня парламент ухвалив відтермінувати до 2022 року обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) другої-четвертої груп єдиного податку, якщо їхній річний дохід не перевищує встановленого для першої групи граничного обсягу доходу.

Парламентарі також скасували механізм так званого кешбеку - тобто компенсації покупцям за порушення під час розрахункових операцій. Крім того, законом визначили максимальні обсяги доходів для першої-третьої груп платників єдиного податку у співвідношенні до мінімальної заробітної плати. Рішенням Верховної Ради також скасовані штрафи і затверджений мораторій на перевірки підприємців до завершення карантинних заходів.

Ukraine Protestaktion der Unternehmern gegen Corona-Einschränkungen

Проте один з організаторів протесту SaveФОП Сергій Доротич заявив про неприйнятність цих поступок. Зі сцени перед парламентом рішення депутатів назвали "ганебними і зрадницькими". Учасників протестів закликали не відступати, а продовжувати протест безстроково, до виконання всіх вимог підприємців. 

Читайте також: "Не треба 8 тисяч, дайте працювати", або Чому допомога Зеленського не врятує підприємців

Під кінець робочого дня протестувальники намагалися завадити народним депутатам сідати в їхні авта, через що виникла штовханина демонстрантів із правоохоронцями. З настанням темряви зі сцени було заявлено про перетворення мітингу в безстрокову акцію. В палаці культури і мистецтв на Алеї героїв Небесної сотні організовані приміщення для відпочинку і харчування для демонстрантів. Учасників закликали вахтовим методом чергувати на площі Конституції вночі, а зранку відновити повномасштабний протест.

Дивитись відео 07:33

Економіка на карантині: чого хочуть українські підприємці від Зеленського? (01.04.2020)

Також за темою

Касові апарати для ФОПів чи штрафи податкової: що страшніше? (10.11.2020) 10.11.2020

В Україні з нового року хочуть зобов'язати ФОПи запровадити касові апарати. Це викликало хвилю протестів підприємців, які вважають що на тлі коронавірусу таке нововведення їх доб'є. Але є також підприємці, хто "за" касові апарати. DW зібрала аргументи тих та інших.

Kiosk in Kiew

Що буде з ФОПами, якщо їх перевести на касові апарати? (відео) 11.11.2020

В Україні з нового року хочуть зобов'язати ФОПи запровадити касові апарати. Це викликало хвилю протестів підприємців, які вважають, що на тлі коронавірусу таке нововведення їх "доб'є". Чому?

Ukraine Parlament Kiew

ВР перенесла обов'язкове застосування касових апаратів для ФОПів на 2022 рік 01.12.2020

Ухвалений українськими законодавцями законопроєкт передбачає перенесення на 2022 рік обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій для фізосіб-підприємців.

Реклама

Докладно

Підприємці протестують під Верховною Радою

Підприємці вирішили не йти з-під Верховної Ради

Велелюдний протест підприємців заблокував урядовий квартал Києва.  

Засідання ВР

ВР відтермінувала касові апарати для ФОПів

Реєстратори розрахункових операцій мають застосовуватимуться ФОПами з 2022 року, вирішили депутати ВР.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  