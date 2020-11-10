Підприємці вирішили не йти з-під Верховної Ради

У вівторок, 1 грудня, більше тисячі підприємців з різних міст України вийшли на центральні вулиці Києва на заклик "Союзу захисту підприємництва". Акція #SaveФОП стала продовженням нещодавніх масштабних протестів підприємців з вимогами збереження спрощеної системи оподаткування. На тлі багатолюдного протесту депутати Верховної Ради ухвалили низку рішень, однак організатори акції назвали їх "зрадницькими" і оголосили про цілодобове пікетування парламенту та інших органів влади.

Відродження Податкового Майдану?

Ще до початку засідання Верховної Ради України вулиці урядового кварталу Києва заповнили близько тисячі підприємців з різних міст України. Вони вийшли на акцію протесту SaveФОП проти запровадження з 1 грудня посилених фіскальних та інших вимог до підприємців.

Організатори протесту з "Союзу захисту підприємництва" заявили, що акція є продовженням багатолюдних протестів 17 листопада, і серед вимог підприємців - ухвалення розроблених за участі підприємницьких активістів законів з розвитку мікробізнесу, реформа податкової та митної служб України у відповідності до стандартів ЄС, мораторій на перевірки мікробізнесу до завершення цих реформ і недопущення обмеження діяльності малого та мікробізнесу під час коронавірусного карантину.

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Підприємці заявляли, що у разі незадоволення їхніх вимог акція може перетворитися на новий Податковий Майдан, який спалахнув в Україні 2010 року.

Учасники протесту тримали в руках прапори акції SaveФОП і назвами міст, а також державні прапори України. Вони також розгортали саморобні і поліграфічно виготовлені плакати з вимогами ухвалення законів на підтримку підприємництва і проти посилення звітності та фіскального тиску. Народних депутатів, які прибували на засідання парламенту, зустрічали несамовитою какофонією клаксонів, якими була озброєна більшість демонстрантів. Так само вони реагували і на пересування сотень правоохоронців, які блокували вхід до будівлі парламенту.

Згодом людей ставало дедалі більше, і вони спромоглися не лише вщерть заповнити площу Конституції перед Верховною Радою, а й перекрити рух транспорту на прилеглих вулицях.

Зі встановленої навпроти парламенту сцени лунала дуже гучна музика і заклики лідерів підприємницького руху до єдності і посилення тиску на владу. "Наші вороги - це депутати, які ухвалюють вбивчі для мікробізнесу закони та ще й під час карантинних заходів з коронавірусу. Але й президенту Зеленському ми також не пробачимо, що він забув про свої передвиборні обіцянки", - звучали вигуки зі сцени.

Компроміс від Верховної Ради

В другій половині дня парламент ухвалив відтермінувати до 2022 року обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) другої-четвертої груп єдиного податку, якщо їхній річний дохід не перевищує встановленого для першої групи граничного обсягу доходу.

Парламентарі також скасували механізм так званого кешбеку - тобто компенсації покупцям за порушення під час розрахункових операцій. Крім того, законом визначили максимальні обсяги доходів для першої-третьої груп платників єдиного податку у співвідношенні до мінімальної заробітної плати. Рішенням Верховної Ради також скасовані штрафи і затверджений мораторій на перевірки підприємців до завершення карантинних заходів.

Проте один з організаторів протесту SaveФОП Сергій Доротич заявив про неприйнятність цих поступок. Зі сцени перед парламентом рішення депутатів назвали "ганебними і зрадницькими". Учасників протестів закликали не відступати, а продовжувати протест безстроково, до виконання всіх вимог підприємців.

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Під кінець робочого дня протестувальники намагалися завадити народним депутатам сідати в їхні авта, через що виникла штовханина демонстрантів із правоохоронцями. З настанням темряви зі сцени було заявлено про перетворення мітингу в безстрокову акцію. В палаці культури і мистецтв на Алеї героїв Небесної сотні організовані приміщення для відпочинку і харчування для демонстрантів. Учасників закликали вахтовим методом чергувати на площі Конституції вночі, а зранку відновити повномасштабний протест.