"Не треба 8 тисяч, дайте працювати", або Чому допомога Зеленського не врятує підприємців

Одноразова матеріальна допомога у вісім тисяч гривень для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та найманих працівників, діяльність яких потрапляє під заборони через карантин, - такий захід підтримки пропонує український президент Володимир Зеленський бізнесу на дев'ятому місяці пандемії COVID-19. Законопроєкти про це, а також про компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) для суб'єктів господарювання, які припинять роботу через карантинні обмеження, про податкові канікули та звільнення від сплати всіх податків та зборів ФОПів першої групи 1 грудня має голосувати Верховна Рада.

Оптимістичні очікування

Якщо парламент підтримає цю законодавчу ініціативу Зеленського, Кабінет міністрів України має в триденний термін визначити порядок та строки надання одноразової матеріальної допомоги, а також затвердити перелік основних видів економічної діяльності, які можуть найбільше постраждати від обмежувальних протиепідемічних заходів.

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Для того, щоб втілити обіцяне президентом у життя, уряду доведеться знайти додатково 15 мільярдів гривень у й так "дірявому" цьогорічному бюджеті. Адже одноразова допомога у вісім тисяч гривень, яку обіцяє Зеленський, може стосуватися до двох мільйонів громадян. Гроші планують взяти з Фонду боротьби з COVID-19. Про це заявили напередодні представники уряду на засіданні комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Виплати планують здійснювати за допомогою державного онлайн сервісу "Дія" за заявою громадянина. "Це вкрай важливий та амбітний проєкт. В Україні ще не було такого, щоб держава за два-три тижні компенсувала втрати 1,5-2 мільйонам громадян в електронний спосіб. Ми зможемо не лише розірвати ланцюжок захворюваності за допомогою запровадження локдауну, а й допомогти тим домогосподарствам, хто цього потребує, зустріти гідно Новий рік. І вже головною справою наступного року буде забезпечити економічне зростання вже здорової нації українців", - вважає голова парламентського комітету України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

Кожне десяте підприємство на межі

Однак оптимізму влади зовсім не поділяють підприємці. "Звільнення від сплати ЄСВ - це крапля в морі. Залишаються інші податки, плата за комунальні послуги, за які треба розраховуватись, незалежно від того, працюєш чи ні. Також є орендна плата, яку треба сплачувати, якщо плануєш працювати далі. Вісім тисяч гривень можуть підтримати лише морально, а не економічно", - констатує у розмові з DW голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

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За його словами, жодна матеріальна допомога держави не допоможе бізнесу, якщо у грудні буде запроваджений повний локдаун. Адже це час, коли підприємці заробляють "на рік вперед". "Грудень - це час "новорічної каси". Якщо він успішний, то є шанс пережити два наступних "тихих" місяці. Краще дати підприємцям заробити у цей період, аніж шукати гроші на допомогу", - вважає Соболь.

У Спілці українських підприємців кажуть, що нині запасу міцності в українського бізнесу вже немає. Зокрема, це стосується малого та середнього підприємництва. "Якщо навесні дрібні підприємці могли певний час не працювати, і у них були запаси десь на два місяці, то зараз цього всього немає. Кожне десяте підприємство опинилось на межі закриття. Якщо в Україні буде повний локдаун, то більшість з них закриється назавжди", - пояснює виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.

Вона каже, що підприємці раді будь-якій підтримці від держави, але матеріальна допомога, податкові канікули і звільнення від окремих податків їх не врятує. Адже, за словами Глазкової, в основному ця допомога орієнтована на ФОПів першої групи - дрібних підприємців, які надають послуги ремонту, є перукарями чи продавцями на ринках. Саме їм скасовують сплату ЄСВ. Натомість найбільше страждають від карантинних обмежень ті, хто віднесений до інших груп оподаткування та сплачує більше податків. "Локдаун чи карантин вихідного дня б'ють, передусім, по ресторанам, маленьким кав'ярням, пекарням, перевізникам. Вони не отримають цієї допомоги. Вісім тисяч гривень їх також не врятують", - переконана Катерина Глазкова.

"Просто дайте працювати"

При цьому підприємці усвідомлюють, що покрити всі їхні фінансові збитки держава не спроможна. Тож пропонують свій варіант виходу з економічної кризи, спричиненої епідемоілогічною ситуацією. "Малий бізнес має працювати, незважаючи на все. В масках, в рукавичках чи захисних костюмах, з санітайзерами, але працювати. Краще посилити відповідальність за недотримання карантинних обмежень та слідкувати за дотриманням правил, аніж всіх закривати", - каже голова Всеукраїнської громадської організації "Союз захисту підприємництва" Сергій Доротич.

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Він наголошує, якщо збільшуватиметься кількість хворих і локдауну не уникнути, то він має бути короткотерміновим і стосуватися всіх без винятку. Адже під час весняного локдауну великі ретейли працювали і отримували надприбутки, тоді як на діяльність малих підприємців були накладені заборони. "Якщо немає виходу, то на глухому карантині повинні сидіти всі, а не вибрані. Бо з таким вибірковим підходом ми вб'ємо увесь мікробізнес", - не виключає Доротич.

Підприємці наполягають, що вони в змозі себе прогодувати і обійтися без допомоги держави, і для цього влада лише не повинна обмежувати їхню діяльність. Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський переконаний, аби призупинити поширення COVID-19 уряд має запровадити локальний локдаун для регіонів, де найбільша захворюваність на коронавірус і дати можливість працювати і заробляти тим підприємцям, де ситуація з поширенням хвороби не така критична. "Для того, аби пережити кризу, був створений COVID-фонд. Зараз він став би у пригоді, аби запропонувати адекватну допомогу бізнесу. Але нажаль цей фонд порожній - чи не все пішло на дороги. Тому потрібна інша підтримка підприємців. Просто дайте бізнесу працювати, але при цьому жорстко карайте за порушення правил карантину", - пропонує експерт.