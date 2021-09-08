Штовханина біля Ради між протестувальниками-ФОПівцями та поліцією

У четвер, 23 вересня, біля будівлі Верховної Ради України у Києві сталися сутички між учасниками акції протесту руху "SaveФОП" та правоохоронцями. Про це з посиланням на своїх кореспондентів повідомляють інформаційні агентства "Інтерфакс" та "Українські новини". Учасники акції протесту намагалися перекрити дорогу, але поліцейські та бійці Національної гвардії України відтіснили протестувальників до тротуару.

"SaveФОП" хоче зберегти спрощену систему оподаткування

Цього четверга біля будівлі Верховної Ради відбувається одразу три різних акції. Одна з них під назвою "Збережіть спрощену систему оподаткування!" організована рухом "SaveФОП".

Її учасники вимагають змін до Податкового кодексу та інших законів. Мета - підвищити щорічні граничні обсяги доходів для спрощеної системи оподаткування, відновити право платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій, скасувати механізм "кешбек" та спростити облік доходів фізичних осіб-підприємців.

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Позачергове засідання Верховної Ради

У четвер триває позачергове засідання Верховної Ради, на якому спершу планувалося розглянути чотири законопроєкти, що стосуватимуться питань оподаткування та фіскальної політики.

Водночас, як повідомив українським ЗМІ голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев, депутати сьогодні не розглядатимуть податковий законопроект №5600 і повернуться до цього документа через 10 днів.

При цьому депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура вже повідомив, що Секретаріат фракції "Слуга народу" розпочав збір підписів народних депутатів за ініціативу розпочати особливу процедуру розгляду проекту закону № 5600. За його даними, вже зібрано 130 із 150 необхідних підписів.

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