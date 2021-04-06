Верховна Рада ухвалила закон про податкову амністію

Верховна Рада України у вівторок, 15 червня, ухвалила закон із поправками до Податкового кодексу про добровільне декларування активів фізичних осіб із 1 вересня 2021 року. Ухвалення законопроєкту у другому читанні підтримали 243 народних депутати за необхідних 226 голосів, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".

Закон дає фізичним особам можливість добровільно задекларувати свої активи, придбані за рахунок тіньових доходів. Це можна буде зробити у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Податкова амністія не розповсюджується на тих осіб, хто у будь-який період із 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні публічні функції. "Одна з цілей цієї амністії - повернення коштів, які резиденти вивели за кордон і які там залишаються у наших резидентів. Для цього впроваджуємо для коштів, які залишаються за кордоном, ставку 7 відсотків або 9 відсотків. Для коштів, які вони повернуть в Україну і задекларують, ставка 5 відсотків", - зазначив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Наприкінці березня Верховна Рада ухвалила за основу президентський законопроєкт №5153 із поправками до Податкового кодексу про добровільне декларування активів фізичних осіб. Окрім цього, парламент підтримав у першому читанні законопроєкти №5355 і №5356 з пакету про податкову амністію. Вони пропонують сплату збору з грошової вартості задекларованих активів за такими ставками: 5 відсотків - загальна ставка, 9 відсотків - щодо активів, розміщених за кордоном, 2,5 відсотка - за ОВДП, придбаними з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання декларації.

В Міжнародному валютному фонді раніше розкритикували такий принцип добровільного декларування. "Податкові амністії часто шкодять збору податків у довгостроковій перспективі, оскільки вони відлякують людей від сплати майбутніх податків, змушуючи їх думати, що буде чергова амністія в майбутньому", - заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" колишній глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.