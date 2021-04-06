 Верховна Рада ухвалила закон про податкову амністію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Верховна Рада ухвалила закон про податкову амністію

Українці, що отримували тіньові доходи, зможуть з 1 вересня задекларувати придбані за них активи. За активи в Україні треба буде заплатити 5 відсотків, за кордоном - 9 відсотків, а за цінні папери - 2,5 відсотка.

Українці зможуть задекларувати активи, придбані за тіньові доходи

Українці зможуть задекларувати активи, придбані за тіньові доходи

Верховна Рада України у вівторок, 15 червня, ухвалила закон із поправками до Податкового кодексу про добровільне декларування активів фізичних осіб із 1 вересня 2021 року. Ухвалення законопроєкту у другому читанні підтримали 243 народних депутати за необхідних 226 голосів, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".

Закон дає фізичним особам можливість добровільно задекларувати свої активи, придбані за рахунок тіньових доходів. Це можна буде зробити у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Податкова амністія не розповсюджується на тих осіб, хто у будь-який період із 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні публічні функції. "Одна з цілей цієї амністії - повернення коштів, які резиденти вивели за кордон і які там залишаються у наших резидентів. Для цього впроваджуємо для коштів, які залишаються за кордоном, ставку 7 відсотків або 9 відсотків. Для коштів, які вони повернуть в Україну і задекларують, ставка 5 відсотків", - зазначив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Наприкінці березня Верховна Рада ухвалила за основу президентський законопроєкт №5153 із поправками до Податкового кодексу про добровільне декларування активів фізичних осіб. Окрім цього, парламент підтримав у першому читанні законопроєкти №5355 і №5356 з пакету про податкову амністію. Вони пропонують сплату збору з грошової вартості задекларованих активів за такими ставками: 5 відсотків - загальна ставка, 9 відсотків - щодо активів, розміщених за кордоном, 2,5 відсотка - за ОВДП, придбаними з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання декларації.

В Міжнародному валютному фонді раніше розкритикували такий принцип добровільного декларування. "Податкові амністії часто шкодять збору податків у довгостроковій перспективі, оскільки вони відлякують людей від сплати майбутніх податків, змушуючи їх думати, що буде чергова амністія в майбутньому", - заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" колишній глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Дивитись відео 04:14

Острів-мрія для олігархів, або як ЄС бореться з податковими оазами (10.09.2018)

DW.COM

Верховна Рада підтримала податкову амністію від Зеленського

Внесені президентом Володимиром Зеленський законопроєкти про податкову амністію підтримала в першому читанні більшість народних обранців.  

Також за темою

Grüne Verkehrsampel

Податкова амністія: шанс для економіки чи пільга для багатіїв? 06.04.2021

Україна стоїть за крок до запровадження податкової амністії. Хто зможе нею скористатися та як вона вплине на економіку, з'ясовувала DW.

UK Google Büro London

"Податок на Google": що змінить для українців ПДВ на послуги ІТ-гігантів 04.06.2021

В Україні зобов'яжуть закордонні ІТ-компанії на кшталт Google та Facebook сплачувати 20 відсотків податку від вартості послуг, реалізованих у країні. Експерти прогнозують, що податок зрештою ляже на плечі користувачів.

New York UN Generalversammlung Zelenskij

Зеленський хоче внесення змін до закону про запобігання корупції 29.05.2021

Зеленський закликав уряд підготувати зміни до закону "Про запобігання корупції", щоб підвищити прозорість процедури декларування, повідомила пресслужба президента України.

Реклама

Докладно

Літак British Airways в аеропорту Амстердама Схіпгол

Відпустка в Європі - куди можуть поїхати українці?

Наближається літо, рівень вакцинації від коронавірусу зростає - і деякі країни Європи відкривають свої кордони.  

Юрій Вітренко

НАЗК: Вітренко був призначений главою "Нафтогазу" незаконно

Вітренко під час роботи в міненерго мав вплив на "Нафтогаз", тому його призначення в НАК є незаконним, заявили в НАЗК.  