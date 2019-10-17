Верховна Рада підтримала податкову амністію від Зеленського

Верховна Рада підтримала в першому читанні внесений президентом України Володимиром Зеленським пакет законопроєктів задля запровадження податкової амністії. У вівторок, 30 березня, за ці законопроєкти (№5153, 5155, 5156) підтримала більшість народних депутатів - 245, 249 і 252 народних обранців відповідно при мінімально необхідних 226.

Всі зазначені нормативні акти стосуються стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору до бюджету. Законопроєкти пропонують податкову амністію зі ставкою спеціального збору на одноразове декларування в 5 відсотків для валютних цінностей, розміщених на банківських рахунках в Україні, та інших активів в Україні, а також за ставкою 9 відсотків для валюти на банківських рахунках та інших активів, які перебувають за кордоном.

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При цьому при покупці ОВДП з 1 січня 2021 року по 20 червня 2022 року до подачі декларації пропонується застосовувати ставку 2,5 відсотка. Під амністію можуть потрапляти активи в Україні або за кордоном, придбані в рахунок доходів, що не були задекларовані за будь-який податковий період станом на 1 січня 2021 року. Скористатися таким механізмом можуть українські фізособи, а також нерезиденти, які на момент придбання активів або доходів були резидентами. Крім того, передбачається термін подачі декларації з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року, пояснює інформагенція “Українські новини”.

Деякі активи можна буде не декларувати

Водночас у законопроєктах пропонується встановити активи, що не вимагають подачі спецдекларації. До таких належить нерухомість - квартира загальною площею до 120 квадратних метрів або будинок до 240 квадратних метрів, нежитлове приміщення до 60 квадратних метрів, а також земельна ділянка в рамках нормативів безкоштовної декларації. Не декларувати також дозволятиметься один транспортний засіб, який є в реєстрі. Утім, тут є певні обмеження щодо об'єму двигуна й вартості такого засобу.