Податкова амністія: шанс для економіки чи пільга для багатіїв?

Президент України Володимир Зеленський пропонує українцям податкову амністію. Поданий ним пакет законопроєктів задля її запровадження Верховна Рада ухвалила 30 березня в першому читанні. Попереду ще одне голосування, в разі успіху якого українці зможуть легалізувати майно і статки, придбані за рахунок тіньових доходів. Для цього потрібно буде лише сплатити невеликий податок. DW запитала в експертів, чи пристануть власники тіньового капіталу на пропозицію президента та який вплив амністія матиме на економіку.

Найбільше доведеться віддати власникам активів за кордоном

Проведення податкової амністії в Україні - одна з ключових передвиборних обіцянок Зеленського. І от, наприкінці свого другого року правління, він взявся за її реалізацію. Ухвалені депутатами законопроєкти пропонують з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022-го провести одноразове добровільне декларування активів осіб, які ухилялися від сплати податків. Після цього можна буде вільно розпоряджатися майном, уникнувши покарання.

Усе, що потрібно, - подати декларацію та сплатити збір, розмір якого залежить від розміщення активів. Найменша ставка складає 2,5 відсотка - вона стосуватиметься тих, хто має облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Трохи більше - 5 відсотків доведеться сплатити за майно чи кошти розміщені в Україні. Найвища ставка передбачена для власників активів за кордоном - 9 відсотків. Та в будь якому разі, це набагато менше від передбачених зараз 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору.

При цьому деякі активи можна буде не декларувати, і вони вважатимуться легальними. Це нерухомість - квартира площею до 120 квадратних метрів або будинок до 240 квадратних метрів, нежитлове приміщення до 60 квадратних метрів. Не декларувати дозволятиметься один транспортний засіб вартістю до 2,25 мільйона гривень (якщо це не яхта, літак, гелікоптер чи автобус). А також інші активи, сумарна вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень.

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Депутати також підтримали за основу два пов’язані законопроєкти, які підвищують адмінвідповідальність за неподання декларацій або недекларування доходів. Для простих громадян пропонується штраф у розмірі від п'яти до п'ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а для підприємців - від п'ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Водночас законопроєкти звільняють від адміністративної та кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків у разі легалізації активів.

Якщо ж не амністуватися, то за несплату податків загрожує штраф, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років і конфіскація майна, зазначив у розмові з DW експерт аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тарас Рябченко. При цьому максимальний штраф може сягати 425 тисяч гривень.

Олігархам та держслужбовцям амністії не буде

Легалізація буде цікава перш за все середньому бізнесу і тим хто отримував значні суми в конвертах як найманий працівник, зауважує DW економіст та радник президента України Олег Устенко. "Звичайного громадянина або малого підприємця цей законопроєкт не зачепить, так як вони володіють незначними сумами. Вони можуть витрачати до 400 тисяч гривень і фінмоніторинг їх не стосуватиметься", - говорить він.

Водночас не зможуть легалізувати кошти теперішні й ексдержслужбовці, зауважує DW директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. "Законопроєкти забороняють амністію капіталу, наприклад, Рінату Ахметову, Ігорю Коломойському, Вадиму Новінському, Віктору Пінчуку, Сергію Льовочкіну. Це ж стосується і членів їхніх сімей", - наголошує він.

Але олігархи й не потребують амністії, тому що вони тримають гроші в офшорах і давно легалізувались через прямі іноземні інвестиції, вважає старший економіст Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Володимир Дубровський. "Основними інвесторами в економіку України є офшорні юрисдикції: Кіпр і Британські Віргінські острови", - додає він у розмові з DW.

Напливу легалізацій від дрібніших власників капіталу Дубровський не очікує через завеликий відсоток і недовіру до держави.

Мотивація для виходу з тіні є

А от Несходовський вважає, що більшість власників тіньового капіталу все ж погодяться легалізуватись, тому що світ рухається до прозорості й скористатися коштами невідомого походження дуже важко.

Посилення правил для всіх власників капіталу по всьому світу вважає головною мотивацією для легалізації також Устенко. "Можна мати гроші під матрацом в Україні і використовувати їх тут, але до певного моменту й сум. А для відкриття рахунку за межами країни потрібно підтвердити джерело отримання грошей. Раніше не було обміну інформацією між банками, але зараз ця ситуація змінюється", - зазначив він.

Значним аргументом для легалізації є й приєднання України до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), впевнений Устенко. "Крім того, власникам капіталу пропонується низька ставка 2,5% у разі інвестування в ОВДП. Тобто, можна не тільки легалізувати, а ще й отримати дохід. Для багатьох ці фактори будуть великим мотиватором", - переконаний він.

Почати з чистого аркуша і повернути довіру

Амністія вводиться для того, щоб почати економічну історію з чистого листка і повернути довіру українців до держави, пояснює Устенко. "Ще один мотив - держава отримає інвестиційний ресурс, який стимулюватиме розвиток економіки. В підсумку зростатимуть обсяги банківських депозитів та розвиватиметься фондовий ринок, який перебуває в зародковому стані через дефіцит коштів", - каже він. Третій мотив амністії, хоч і не визначальний, - це збір коштів у бюджет, зазначає Устенко.

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Про точні суми говорити зарано, однак, за словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, амністія зможе вивести з тіні приблизно 20 мільярдів доларів, що принесе держбюджету до 1 мільярда доларів. Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль менш оптимістичний і сподівається хоча б на мільярди в гривнях.

Автори законопроєкту також розраховують, що амністія дозволить бодай частково детінізувати економіку, обсяги якої, за оцінками мінекономіки, у 2019 році склали 29% від офіційного ВВП.

Однак Дубровський не вірить, що це вдасться. "Треба боротися з тіньовою економікою, починаючи з великих схем - контрабанда, конвертаційні центри та офшорні схеми. В жодному з цих напрямків немає помітного просування вперед", - констатує Дубровський.