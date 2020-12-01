Акція SaveФОП: підприємці в Україні не хочуть відступати

Тисячі учасників безстрокової акції представників малого та середнього бізнесу SaveФОП, яка від понеділка триває в Києві, завершили робочий тиждень масштабною ходою центром столиці, а також продовжили пікетувати Верховну Раду та офіс президента. Попри деякі поступки їхнім вимогам з боку депутатів Верховної Ради, організатори акції заявляють про своє невдоволення. Вони мають намір продовжити протести до остаточного задоволення їхніх вимог з повернення спрощеної системи оподаткування та скасування фіскального тиску.

Розмаїття форм протесту

Зранку в п'ятницю, 4 грудня, нічну варту підприємців, яка чергувала під Верховною Радою, змінили тисячі активних учасників акції SaveФОП. Вони влаштували "коридор ганьби" для депутатів, які збиралися в парламенті на останнє сесійне засідання цього тижня. Протестувальники хапали депутатів, що прямували до будівлі парламенту, за одяг і за руки, вимагали вислухати їхні вимоги і ухвалити розроблені за участі організації "Підприємці України" два закони із захисту прав самозайнятого населення.

Представники малого бізнесу, що зібрались перед Верховною Радою, вимагають скасувати карантинні обмеження й повернути спрощену систему звітності

За підсумками кількох локальних сутичок з правоохоронцями, які намагалися відтіснити маніфестантів, були затримані двоє з них. Як повідомила поліція, їм висунуті звинувачення у дрібному хуліганстві. Опівдні демонстранти влаштували ходу вулицями Грушевського і Хрещатик. Колона розтяглася від будівлі Кабміну до Бесарабської площі. Згодом демонстранти повернулися до Верховної Ради і офісу президента.

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Вимоги лишаються незмінними

Зі сцени, встановленої перед Верховною Радою звучали заклики до депутатів негайно скасувати карантинні обмеження на роботу малого бізнесу і повернути спрощену систему звітності та оподаткування. Одним з нових гасел акції стало - "Кожному депутату - по касовому апарату!". Учасники протесту заявляли, що їх не влаштовує відтермінування на рік впровадження касових апаратів для малого бізнесу - вони вимагають не відтермінування, а остаточної відмови від цієї ідеї.

"Ми нічого не просимо в держави. Ми лише хочемо, щоби нам повернули спрощену систему. В нас і так мізерні прибутки, а під час карантину їх зовсім нема. Тож нам просто нема чого приховувати", - заявила DW власниця ятки на ринку з Херсона, яка приїхала в столицю відстоювати свої трудові права. На заклики організаторів протесту, які виступали зі сцени, присутні на площі Конституції скандували гасла "Ні карантину!", "Депутате, виходь!" та інші.

У п'ятницю, 4 грудня, демонстранти влаштували ходу Хрещатиком

"Це не вони нам дали відтермінування - це ми їм дали відтермінування. Але ми вимагаємо остаточного скасування касових апаратів. Ми вимагаємо негайної зустрічі з Зеленським, Арахамією і Шмигалем", - так озвучила вимогу переговорів підприємців з президентом України, головою парламентської більшості та прем'єр-міністром співорганізаторка акції SaveФОП Кетіно Равлюк. Вона та інші промовці назвали "подачкою" ухвалений депутатами в п'ятницю президентський законопроєкт про виділення разової державної допомоги підприємцям, що потерпіли від карантинних обмежень у 8 тисяч гривень і запровадження кількамісячних "податкових канікул" для 200 тисяч ФОПів першої групи.

Суперечки всередині монобільшості

Тим часом в парламенті виникли дискусії щодо ставлення до вимог підприємців навіть всередині монобільшості, яку сформувала фракція партії "Слуга народу".

Голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наполягає на обов'язку власників приватних крамниць документально доводити походження їхніх товарів. Зокрема, він вважає, що фіскалізація має вирішити проблему збуту техніки, яка завозиться за сірими схемами і реалізується через дрібні магазини, що працюють під виглядом ФОПів. "Ми вже пішли на компроміс, хоча я не бачив підстав для відступу. Тим більше такого шляху до відступу немає і зараз", - заявив Гетманцев.

Натомість його колега і однопартієць Олександр Качура впевнений, що підприємці не відступлять і схильний до більш пильного розгляду їхніх вимог. "Ми почали втручатися у бізнес під час карантину, від якого бізнес і так терпить збитки. І почали ми з маленьких. А слід починати з великого бізнесу, який не платить податки державі", - вважає Качура.