Намети на Майдані Незалежності: як ФОПи борються проти фіскалізації

"Якщо запровадять фіскальний апарат, то мені доведеться трястися, що в будь який момент до мене прийде податківець і впаяє 300 тисяч штрафу", - запевняє Станіслав, підприємець з Полтавської області, який займається продажем електротехніки. Він - один із представників руху #saveФОП, які у вівторок, 15 грудня, вчергове вийшли на акції протесту в центрі Києва.

Збір протестувальники розпочали біля Верховної Ради. Згодом перемістилися на вулицю Банкову до Офісу президента, де запалили фаєри. Пізніше учасники продовжили акцію протесту на Майдані Незалежності. Саме там між протестувальниками і правоохоронцями виникли сутички після спроби встановити намети. У середу, 16 грудня, люди продовжують протестувати на головній площі столиці. Про настрої мітингарів і ситуацію в центрі Києва читайте в репортажі DW.

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Затори та закрите метро

Дістатися до центру Києва ввечері 15 грудня було не просто. Місто паралізували затори, а в метрополітені на пересадкових станціях утворилось скупчення людей. Причина такого колапсу - закриття станцій метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". Проїжджаючи повз станцію "Майдан Незалежності" до сусідньої станції, кореспондентові DW вдалося побачити кілька десятків правоохоронців, які сиділи на лавках. Досить цікава картина, зважаючи на те, що офіційна причина закриття станцій - анонімний дзвінок про мінування. Також поліцією була перекрита для руху авто частина вулиці Хрещатик. Згодом рух був відновлений, а трохи пізніше, близько 21:00, повноцінну роботу відновив і метрополітен.

Під час спроби встановити намети на Майдані між протестувальниками і правоохоронцями виникли сутички (фото 15 грудня)

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Скасування фіскалізації та ухвалення нових законів

Увечері вівторка протестувальники зібрались біля монументу незалежності України та Майдані. Поряд розташувалися два автомобілі, обладнані платформами для виступів з гучномовцями, а також три намети. За всім цим пильно спостерігали довгі шеренги правоохоронців, які стояли довкола. Близько сьомої години вечора людей, за приблизними підрахунками, на Майдані перебувало кілька сотень. Було помітно, що вони втомилися та потребують відпочинку. За словами співорганізатора руху #saveФОП Владислава Орлова, загалом у вівторок у акції взяли участь до 15 000 людей. Наскільки відповідає дійсності ця цифра, важко сказати, адже представники влади досі не озвучили свої підрахунки кількості учасників акції протесту.

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Орлов зазначає, що головна вимога протестувальників - ухвалення законопроєктів № 3853-1 та № 3993, спрямованих на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. "Весь попередній тиждень ми працювали з Держподатковою службою і напрацювали законопроєкт, який задовольняв усіх. Але його не поставили на голосування. Після цього у нас не було іншого вибору, окрім як вимагати на вулиці", - пояснює він кореспонденту DW "під акомпанемент" голосу із гучномовця.

До економічних вимог представників руху #saveФОП додались політичні - протестувальники вимагають відставки уряду (фото 15 грудня)

Підприємець з Полтавщини Костянтин, який займається торгівлею дрібними побутовими приладами,переконує, що після запровадження фіскалізація його витрати на здійснення діяльності виростуть на 30 відсотків, і тому він втратить конкурентоздатність відносно тіньового бізнесу. Касові апарати не вирішують проблеми тіньового ринку, як про це говорять можновладці, переконана підприємниця Наталія із Краматорська. "Замість того щоб наводити лад на митниці та податковій, вирішили взятися за підприємців. Але, наприклад, велика частина тютюнового бізнесу знаходиться в тіні, не дивлячись на те, що він фіскалізований. Тобто держава не ставить за мету побороти контрабанду. Не ФОПи роблять контрабанду, починати треба з митниці", - запевняє вона.

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Також протестувальники виступають за те, щоб під час локдауну, який в Україні запровадять з 8 січня, бізнес мав право працювати. Костянтин з Полтавщини вважає, що багато хто з локдауну просто не вийде, так як відсутня нормальна державна підтримка. "Навіть вісім тисяч отримати важко, тому що "Дія" зараз "висить". Але головне, що вісім тисяч не покривають усіх втрат від локдауну", - розповідає протестувальник.

Учасники протесту планують залишатися на Майдані до виконання їхніх вимог (фото 16 грудня)

"Податковий Майдан" до переможного кінця

Ближче до восьмої години вечора група мітингувальників з Полтавщини зібралася в коло, щоб провести голосування і вирішити, хто хоче їхати зараз, а хто - залишитися до півночі. Зрештою, було вирішено їхати додому. Однак Наталія із Краматорська зазначила, що люди планують стояти по черзі та продовжувати "податковий Майдан", щоб домогтися свого. Співорганізатор руху #saveФОП Владислав Орлов запевнив кореспондента DW, що значна частина людей залишиться на Майдані до виконання вимог. "У нас стоять намети. Ми готові стояти, скільки треба. Якщо поліція розганятиме нас, то це буде повторення Януковича і нехтування свободами громадян", - заявив він.

Станом на ранок середи біля тріумфальної колони продовжує стояти кілька сотень людей. Вони тримають в руках прапори України та стяги з написами #saveФОП. Також, як оголосив один із протестувальників із мікрофоном, до економічних вимог додались політичні: учасники акції вимагають звільнення голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева та відставки уряду.