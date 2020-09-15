 Рейтинги Зеленського і ″Слуги народу″ падають, а у Порошенка - ростуть | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2020

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Рейтинги Зеленського і "Слуги народу" падають, а у Порошенка - ростуть

За чинного президента Володимира Зеленського зараз віддали б голоси 31,8 відсотка українських виборців, а за експрезидента Петра Порошенка - 18,9 відсотка. Партію "Слуга народу" підтримують 21,5 відсотка опитаних.

Петро Порошенко та Володимр Зеленський під час дебатів у 2019 році

Петро Порошенко та Володимр Зеленський під час дебатів у 2019 році

Рейтинг президента України Володимира Зеленського у вересні знизився на 5,8 процентного пункту до 31,8 відсотка у порівнянні з червнем. Про це свідчать результати проведеного Київським міжнародним інститутом соціології опитування, які були оприлюднені в понеділок, 21 вересня. Водночас рейтинг колишнього президента Петра Порошенка підвищився на 2,7 процентного пункту до 18,9 відсотка, а співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка виріс на 0,1 процентного пункту до 13,3 відсотка.

Рейтинг підтримки голови фракції "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина" в Раді Юлії Тимошенко зараз становить 9,8 відсотка, голови партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - 6,8 відсотка. За голову Радикальної партії Олега Ляшка зараз проголосували би 6 відсотків виборців, за голову партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 4,9 відсотка, а за колишнього депутата Олександра Вілкула - 2,3 відсотка.

"Слуга народу" втрачає підтримку, а "Євросолідарність" - нарощує 

Серед партій найбільшою підтримкою виборців користується "Слуга народу", хоча її рейтинг знизився на 6,5 процентного пункту - до 21,5 відсотка. Рейтинг "Європейської солідарності" тим часом зріс на 1,6 процентного пункту до 17,8 відсотка, "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" - збільшився на 0,7 процентного пункту до 8,7 відсотка, а Радикальної партії Олега Ляшка - підвищився на 1,8 процентного пункту до 6,3 відсотка. При цьому рівень підтримки "Опозиційної платформи - За життя" знизився на 1,4 процентного пункту до 16,3 відсотка.

Якби парламентські вибори проходили зараз, то п'ятивідсотковий бар'єр подолали б і пройшли до Ради партії "Слуга народу", "Євросолідарність", "Опозиційна платформа", "Батьківщина" і Радикальна партія.

При цьому партія "Голос", яка пройшла до теперішнього скликання парламенту, отримала б лише 1,3 відсотка голосів. Водночас партія Шарія набрала б 4,1 відсотка, "Сила і честь" - 4 відсотки, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 3,3 відсотка, "Громадянська позиція" - 3,1 відсотка, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,8 відсотка голосів.

Опитування проводилося 12-16 вересня серед двох тисяч повнолітніх респондентів на підконтрольній уряду України території методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

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