Хвора на COVID-19 Тимошенко заявила, що їй вже краще

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка два тижні тому заразилася коронавірусом, повідомила у середу, 2 вересня, що пережила кризовий стан.

"Майже два тижні боротьби з важкою хворобою міняють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи згодом... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоч до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - написала Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, про хворобу лідерки Батьківщини повідомила 23 серпня прессекретарка політикині Марина Сорока. Через два дні вона повідомила, що Тимошенко у важкому стані і отримує інтенсивну терапію.

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Як повідомлялося, в Україні за останню добу зафіксували 2495 нових випадків зараження коронавірусом, що є рекордом за весь час від початку епідемії COVID-19. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у середу, 2 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Також в Україні побито рекорд за кількістю померлих за день. Так, за останню добу померла 51 особа, в яких підтвердили зараження коронавірусом.

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 125 798 випадків інфікування.