 Юлія Тимошенко заразилася коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2020

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Новини

Юлія Тимошенко заразилася коронавірусом

Лідерка Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко заразилася коронавірусом. Вона перебуває в важкому стані.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко (архівне фото)

Лідерка Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко заразилася коронавірусом. Про це в неділю, 23 серпня, повідомила в соціальній мережі Facebook її прессекретарка Марина Сорока.

За словами Сороки, стан Тимошенко важкий, температура сягає 39 градусів. "Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!", - написала речниця.

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Тим часом українські ЗМІ повідомляють, що, крім Юлії Тимошенко, на COVID-19 захворіли також її дочка Євгенія Тимошенко з чоловіком Артуром Чечоткіним. Де і коли саме захворіла лідерка "Батьківщини" - поки невідомо.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу зафіксували 1987 нових випадків зараження коронавірусом, 500 пацієнтів одужали, 27 людей з коронавірусом померли. Найбільше інфікувань - у Києві та Чернівецькій області.

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