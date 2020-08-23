 Коронавірус: Тимошенко перевели на інтенсивну терапію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2020

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Новини

Коронавірус: Тимошенко перевели на інтенсивну терапію

Хвора на COVID-19 лідерка Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко з вечора 24 серпня почала отримувати інтенсивний курс терапії.

Юлія Тимошенко почала отримувати інтенсивний курс терапії

Юлія Тимошенко почала отримувати інтенсивний курс терапії

Стан лідерки Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко, в якої діагностовано COVID-19, залишається важким. Про це у вівторок, 25 серпня, повідомила її прессекретарка Марина Сорока у Facebook.

"На жаль, хороших новин поки що немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким", - написала Сорока. Вона також додала, що з учорашнього вечора Тимошенко отримує інтенсивний курс терапії, згідно з протоколом лікування COVID-19.

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Згодом в деяких українських ЗМІ з'явилися повідомлення, що Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, про те, що лідерка Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко заразилася коронавірусом, стало відомо 23 серпня. Повідомлялося, що на COVID-19 захворіли також її дочка Євгенія Тимошенко з чоловіком Артуром Чечоткіним. 

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