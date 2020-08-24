Коронавірус в Україні: 1658 нових випадків за добу, 25 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 1658 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у вівторок, 25 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 25 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 346 пацієнтів одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили в Чернівецькій (204), Івано-Франківській (179), Харківській (173), Львівській (136), і Одеській (112) областях, а також у Києві (130).

Загалом за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 108 415 випадків інфікування, 2318 людей з коронавірусом померли, 52 870 пацієнтів одужали.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський з огляду на статистику кількості нових випадків інфікування заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі поширення COVID-19.