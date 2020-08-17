 COVID-19: через наплив пацієнтів в Україні відкривають лікарні другої хвилі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2020

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Новини

COVID-19: через наплив пацієнтів в Україні відкривають лікарні другої хвилі

Міністерство охорони здоров'я України відкриває лікарні другої хвилі та об'єднує їх із лікарнями першої через велику кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

МОЗ відкриває в Україні лікарні другої хвилі через велику кількість госпіталізацій

МОЗ відкриває в Україні лікарні другої хвилі через велику кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України відкриває лікарні другої хвилі та об'єднує їх із лікарнями першої через велику кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу в п'ятницю, 21 серпня.

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"Міняємо алгоритми маршрутизації пацієнтів, надання допомоги. Я дав доручення об'єднати лікарні першої та другої хвилі у зв'язку з великою кількістю госпіталізованих. Вважаю, ми маємо говорити, що у нас немає вже лікарень першої та другої хвилі. Я практично щодня підписую нові розпорядження про введення нових лікарень в областях. Велику кількість хворих фіксують у всій країні", - сказав він, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна". Степанов додав, що міністерство виконує роботу щодо поліпшення виявлення контактних осіб, роботи лабцентрів.

У свою чергу,  інфекціоністка, професорка Ольга Голубовська зазначила, що якщо таке зростання захворюваності триватиме, то лікарі будуть госпіталізовувати лише тяжкохворих.

"Якщо буде така кількість хворих, ми матимемо змінити стратегію госпіталізації. Наразі у нас госпіталізують пацієнтів із середнім і тяжким перебігом хвороби, цим наша країна відрізняється від західних країн, де госпіталізовували тільки важких хворих. Але якщо у нас буде таке зростання захворюваності, ми госпіталізовуватимемо тільки важкі випадки. Це ускладнить надання медичної допомоги", - сказала вона.

Нагадаємо, в Україні за останню добу зафіксували 2106 нових випадків зараження коронавірусом. Напередодні в Україні зафіксували 2134 нові випадки інфікування, що є найбільшою кількістю нових заражень, які підтвердили за добу. 19 серпня в Україні повідомляли про 1967 нових випадків зараження коронавірусом, що до того було найвищим показником.

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