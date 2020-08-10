Пандемія COVID-19: Як в Україні проводять епідрозслідування

Лікар Андрій Мілянович від початку епідемії коронавірусної хвороби займається відстеженням контактів хворих на COVID-19. Він розпитує у пацієнтів про коло їх спілкування, знаходить контактних осіб, інформує їх про небезпеки зараження. Його посада - завідувач відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень у одному із міжрайонних відділів "Житомирського обласного лабораторного центру" МОЗ України. Їхні співробітники безпосередньо займаються лабораторними дослідженнями, а також дезінфекціями, профілактикою захворювань та епідеміологічним наглядом.

Брак кадрів

Протистояти коронавірусній хворобі медикам доводиться з обмеженими ресурсами, адже унаслідок реформування значну частину фахівців скоротили. "У нашому відділі останній лікар-епідеміолог звільнилася в 2008 році. Ще десять років тому у нас було шість помічників епідеміологів, а потім потихеньку почалися скорочення, реорганізації, зараз залишилися два помічника і дезінфектор, тоді як у самій "санстанції" працює близько 30 чоловік", - розповідає лікар Андрій Мілянович. Його лабораторний центр обслуговує два райони на Житомирщині - Олевський та Ємільчинський - із кількістю населення у 75 тисяч осіб. При цьому до епідрозслідувань залучені лише чотири працівники.

За словами співрозмовника DW, вони встигають "опрацювати" усіх хворих на COVID-19, хоча іноді виникають труднощі. "Спочатку було тяжкувато правильно оформити всю статистику, документацію. А зараз це вже рутинна робота", - говорить співрозмовник DW. Він описує стандартну процедуру, як працює їхній відділ: "Спочатку сімейний лікар передає нам екстрене повідомлення про підозру на COVID. Після цього ми встановлюємо, де пацієнт був, звідки приїхав, як там довго був, з ким, де і з ким живе, з ким контактував. До отримання результатів ПЛР підозрюваний та усі контактні обдзвонюються, і про всяк випадок сидять вдома".

Читайте також: Коронавірус в аерозолях: з'явилися нові наукові підтвердження

(Без)контрольна самоізоляція

Дотримання самоізоляції, за словами медика, контролює сімейний лікар, а також органи виконавчої влади та поліція. "Зі своєї сторони ми ще раз обдзвонюємо, іноді проводяться рейди спільно з адміністрацією і правоохоронними органами. Наприклад, по списках контактних осіб, які прибули з-за кордону і мають сидіти на ізоляції", - розповідає про свій досвід лікар. "Самоорганізація - звісно на першому місці. Нам попадаються дуже відповідальні громадяни, які взагалі обмежували контакти, їм на паркані родичі лишали необхідні продукти. А іноді було таке, що у людини COVID, а він пропав і не могли його знайти", - додає співрозмовник. Також за його словами, якщо на початку епідемії установити та розірвати ланцюжок зараження було простіше, то тепер в переважної більшості нових випадків неможливо знайти джерело.

Так виглядав пляж в Одесі у липні: понад 90% хворих інфікувалися коронавірусом саме всередині країни, кажуть медики

Попри високу розповсюдженість вірусу, простежувати ланцюжки зараження вкрай важливо, наголошує лікар-епідеміолог й голова правління Української санітарно-епідеміологічної спілки Людмила Мухарська. Вона звертає увагу, що понад 90% хворих інфікувалися саме всередині країни. На її думку, це трапилося через недостатню самоізоляцію та неефективні протиепідемічні заходи. "Це відповідальність і людей, і суб’єктів господарювання, які не завжди працюють за правилами. Ну і, звичайно, недостатній контроль з боку держави", - коментує фахівчиня. Водночас вона зауважує, що призупинити спалахи захворювання наразі можливо лише розірвавши ланцюги зараження. "Треба робити повноцінне епідеміологічне розслідування. Бо у нас є певні алгоритми, як працювати з контактами, але немає виписаного закінчення цієї роботи. Тобто, що треба робити з ними, як контролювати", - каже Мухарська.

Читайте також: Коронавірус у Європі: дедалі більше локальних спалахів

Відповідальні за епідеміологічну обстановку

Наразі в Україні епідеміологічними розслідуваннями щодо коронавірусу займаються три органи, яким перейшли такі функції після ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби у 2017 році. Це лабораторні центри при міністерстві охорони здоров'я, Держпродспоживслужба та Державна служба з питань праці. Головним відповідальним органом є МОЗ.

"Якщо говорити про COVID-19 у медичних працівників, то такі випадки розслідує служба з питань праці. Наші співробітники можуть долучатися в разі, якщо це стосується захворювання людей на якомусь підприємстві чи на суб’єкті господарювання. Там проводяться обстеження, виявляються у тому числі контактні, перевіряється дотримання протиепідемічних вимог", - уточнює фахівець Держпродспоживслужби Олексій Даниленко. На запит DW у цій установі також повідомили, що ще з березня делегували 183 своїх фахівців для роботи в спецбригадах при МОЗ.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні сягнула станом на 17 серпня майже 93 тисячі осіб. При цьому, за останніми даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на самоізоляції перебуває понад 28 тисяч активних хворих на COVID-19 та майже 100 тисяч контактних осіб. За його даними, на кожен випадок зараження, в середньому установлюють по 4-5 контактних осіб. В українському уряді називають наявні дані антирекордом захворюваності. У зв’язку з цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль заговорив про удосконалення системи "виявлення-тестування-ізоляція-контакти". Зокрема, очільник уряду доручив відповідальним органам створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19. "Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією", - заявив глава Кабміну.

Наразі для громадян, які повертаються з-за кордону діє обов’язкова обсервація або добровільна самоізоляція із використанням мобільного додатку "Дій вдома". У регіонах же дотримання епідеміологічних вимог частково контролюють місцеві медики та органи влади. На момент публікації матеріалу у МОЗ України не відповіли DW, якою вони бачать нову систему відстеження контактів. Епідеміолог Людмила Мухарська радить у нинішній розбалансованій ситуації не забувати кожному про елементарні заходи безпеки, як-от дистанція, маски, гігієна рук. "Озвучені щодня цифри - це люди, які звернулися за медичною допомогою, і це приблизно 15-20 % від усієї кількості можливих хворих. У такій ситуації варто пам'ятати, що поряд з нами є дуже багато потенційно інфікованих людей", - наголошує експертка.