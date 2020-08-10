 Пандемія COVID-19: Як в Україні проводять епідрозслідування | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.08.2020

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Україна

Пандемія COVID-19: Як в Україні проводять епідрозслідування

На шостому місяці карантину в Україні фіксують нові антирекорди із виявлення випадків коронавірусу. DW з'ясовував, як працює система відслідковування ланцюгів зараження на COVID-19.

У лікарні в Івано-Франківську, яка спеціалізується на лікуванні пацієнтів з Covid-19

У лікарні в Івано-Франківську, яка спеціалізується на лікуванні пацієнтів з Covid-19

Лікар Андрій Мілянович від початку епідемії коронавірусної хвороби займається відстеженням контактів хворих на COVID-19. Він розпитує у пацієнтів про коло їх спілкування, знаходить контактних осіб, інформує їх про небезпеки зараження. Його посада - завідувач відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень у одному із міжрайонних відділів "Житомирського обласного лабораторного центру" МОЗ України. Їхні співробітники безпосередньо займаються лабораторними дослідженнями, а також дезінфекціями, профілактикою захворювань та епідеміологічним наглядом. 

Брак кадрів

Протистояти коронавірусній хворобі медикам доводиться з обмеженими ресурсами, адже унаслідок реформування значну частину фахівців скоротили. "У нашому відділі останній лікар-епідеміолог звільнилася в 2008 році. Ще десять років тому у нас було шість помічників епідеміологів, а потім потихеньку почалися скорочення, реорганізації, зараз залишилися два помічника і дезінфектор, тоді як у самій "санстанції" працює близько 30 чоловік", - розповідає лікар Андрій Мілянович. Його лабораторний центр обслуговує два райони на Житомирщині - Олевський та Ємільчинський - із кількістю населення у 75 тисяч осіб. При цьому до епідрозслідувань залучені лише чотири працівники.

За словами співрозмовника DW, вони встигають "опрацювати" усіх хворих на COVID-19, хоча іноді виникають труднощі. "Спочатку було тяжкувато правильно оформити всю статистику, документацію. А зараз це вже рутинна робота", - говорить співрозмовник DW. Він описує стандартну процедуру, як працює їхній відділ: "Спочатку сімейний лікар передає нам екстрене повідомлення про підозру на COVID. Після цього ми встановлюємо, де пацієнт був, звідки приїхав, як там довго був, з ким, де і з ким живе, з ким контактував. До отримання результатів ПЛР підозрюваний та усі контактні обдзвонюються, і про всяк випадок сидять вдома". 

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(Без)контрольна самоізоляція

Дотримання самоізоляції, за словами медика, контролює сімейний лікар, а також органи виконавчої влади та поліція. "Зі своєї сторони ми ще раз обдзвонюємо, іноді проводяться рейди спільно з адміністрацією і правоохоронними органами. Наприклад, по списках контактних осіб, які прибули з-за кордону і мають сидіти на ізоляції", - розповідає про свій досвід лікар. "Самоорганізація - звісно на першому місці. Нам попадаються дуже відповідальні громадяни, які взагалі обмежували контакти, їм на паркані родичі лишали необхідні продукти. А іноді було таке, що у людини COVID, а він пропав і не могли його знайти", - додає співрозмовник. Також за його словами, якщо на початку епідемії установити та розірвати ланцюжок зараження було простіше, то тепер в переважної більшості нових випадків неможливо знайти джерело.

Так виглядав пляж в Одесі у липні: понад 90% хворих інфікувалися коронавірусом саме всередині країни, кажуть медики

Так виглядав пляж в Одесі у липні: понад 90% хворих інфікувалися коронавірусом саме всередині країни, кажуть медики

Попри високу розповсюдженість вірусу, простежувати ланцюжки зараження вкрай важливо, наголошує лікар-епідеміолог й голова правління Української санітарно-епідеміологічної спілки Людмила Мухарська. Вона звертає увагу, що понад 90% хворих інфікувалися саме всередині країни. На її думку, це трапилося через недостатню самоізоляцію та неефективні протиепідемічні заходи. "Це відповідальність і людей, і суб’єктів господарювання, які не завжди працюють за правилами. Ну і, звичайно, недостатній контроль з боку держави", - коментує фахівчиня. Водночас вона зауважує, що призупинити спалахи захворювання наразі можливо лише розірвавши ланцюги зараження. "Треба робити повноцінне епідеміологічне розслідування. Бо у нас є певні алгоритми, як працювати з контактами, але немає виписаного закінчення цієї роботи. Тобто, що треба робити з ними, як контролювати", - каже Мухарська.

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Відповідальні за епідеміологічну обстановку

Наразі в Україні епідеміологічними розслідуваннями щодо коронавірусу займаються три органи, яким перейшли такі функції після ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби у 2017 році. Це лабораторні центри при міністерстві охорони здоров'я, Держпродспоживслужба та Державна служба з питань праці. Головним відповідальним органом є МОЗ.

"Якщо говорити про COVID-19 у медичних працівників, то такі випадки розслідує служба з питань праці. Наші співробітники можуть долучатися в разі, якщо це стосується захворювання людей на якомусь підприємстві чи на суб’єкті господарювання. Там проводяться обстеження, виявляються у тому числі контактні, перевіряється дотримання протиепідемічних вимог", - уточнює фахівець Держпродспоживслужби Олексій Даниленко. На запит DW у цій установі також повідомили, що ще з березня делегували 183 своїх фахівців для роботи в спецбригадах при МОЗ.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні сягнула станом на 17 серпня майже 93 тисячі осіб.  При цьому, за останніми даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на самоізоляції перебуває понад 28 тисяч активних хворих на COVID-19 та майже 100 тисяч контактних осіб. За його даними, на кожен випадок зараження, в середньому установлюють по 4-5 контактних осіб. В українському уряді називають наявні дані антирекордом захворюваності. У зв’язку з цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль заговорив про удосконалення системи "виявлення-тестування-ізоляція-контакти". Зокрема, очільник уряду доручив відповідальним органам створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19. "Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією", - заявив глава Кабміну.

Наразі для громадян, які повертаються з-за кордону діє обов’язкова обсервація або добровільна самоізоляція із використанням мобільного додатку "Дій вдома". У регіонах же дотримання епідеміологічних вимог частково контролюють місцеві медики та органи влади. На момент публікації матеріалу у МОЗ України не відповіли DW, якою вони бачать нову систему відстеження контактів. Епідеміолог Людмила Мухарська радить у нинішній розбалансованій ситуації не забувати кожному про елементарні заходи безпеки, як-от дистанція, маски, гігієна рук. "Озвучені щодня цифри - це люди, які звернулися за медичною допомогою, і це приблизно 15-20 % від усієї кількості можливих хворих. У такій ситуації варто пам'ятати, що поряд з нами є дуже багато потенційно інфікованих людей", - наголошує експертка.

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    Коронавірусні мільярдери

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  • Вдома на зв'язку

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Вдома на зв'язку

    Мало про яку компанію за останні місяці так багато говорили, як про Zoom. У квітні в певні дні її програмами користувалися понад 300 мільйонів людей - разючий приріст до 10 мільйонів користувачів у грудні 2019. Популярності програми Zoom не завадили навіть сумніви щодо захисту даних, які лунали в ЗМІ. Після виходу компанії на біржу минулого року її вартість зросла з 16 до 70 мільярдів доларів.

  • Ігрові прибутки

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Ігрові прибутки

    Комп'ютерні ігри під час локдауну для багатьох були способом відключитися від реальності. Онлайн-ігри на кшталт Call of Duty притягнули десятки мільйонів людей. Остання гра, Animal Crossing виробництва компанії Nintendo, продемонструвала продажі на рівні понад 13 мільйонів штук протягом шести тижнів після випуску в березні. Зріс і попит на ігрові приставки – Switch, Xbox та PlayStation

  • Spotify

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Вперед на вітрилах стрімінгу

    База платних підписників шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify в першому кварталі 2020 року на тлі пандемії зросла до 130 мільйонів людей. Окремо компанія відзначила збільшення програвання музики через ігрові приставки на кшталт Xbox та PlayStation. На американських біржах акції Spotify демонструють одні з найкращих показників цього року.

  • Домашній бізнес

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Домашній бізнес

    Пандемія сприяла посиленню позицій компаній, чий бізнес повністю зосереджений онлайн та включає онлайн-комунікацію, дистанційну роботу та проведення транзакцій. Компанії на кшталт Apple, Microsoft, Amazon та Facebook були за останні місяці основними рушійними силами американських біржових індексів. Приріст продемонстрували також сервіс онлайн-платежів PayPal та клауд-комп'ютингова компанія Twilio.

  • Порожні полиці

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Порожні полиці

    Роздрібні торговельні мережі на кшталт німецької Rewe чи французької Carrefour під час перших тижнів карантину пережили справжню навалу покупців, які зметали з полиць численні товари. Це сприяло підвищеному попиту на акції роздрібних продовольчих компаній. Підвищення попиту на товари спостерігають і онлайн-торгівці на кшталт Amazon, адже багато наляканих вірусом покупців досі уникають магазинів.

  • Безпека передусім

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Безпека передусім

    Попит на продукцію виробників масок, дезінфекційних засобів та серветок під час пандемії COVID-19 зростає надзвичайними темпами. Серед тих, хто чи не найбільше у виграші від цього, - компанія 3M Corp., яка, серед іншого, виробляє захисні маски.

    Автор: Ашутош Пандей


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