 Коронавірус в Україні: за добу виявили 2106 нових випадків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: за добу виявили 2106 нових випадків

В Україні за останню добу зафіксували 2106 нових випадків зараження коронавірусом, 23 людини померли, а 637 - одужали. Найбільше інфікувань підтвердили в Чернівецькій, Одеській, Харківській, Львівській областях і Києві.

В Україні за останню добу підтвердили 2106 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за останню добу підтвердили 2106 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 2106 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці в п'ятницю, 21 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 23 людини, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 637 пацієнтів одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили в Чернівецькій (208), Тернопільській (185), Харківській (184), Івано-Франківській (172), Одеській (170), Львівській (162), Рівненській (147), Закарпатській (109) областях, а також у Києві (156 нових випадків).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 100 643 випадки інфікування, 2207 людей з коронавірусом померли, 51 078 пацієнтів одужали.

Напередодні в Україні зафіксували 2134 нові випадки інфікування, що є найбільшою кількістю нових заражень, які підтвердили за добу. 19 серпня в Україні повідомляли про 1967 нових випадків зараження коронавірусом, що до того було найвищим показником.

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