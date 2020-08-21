Коронавірус в Україні: за добу виявили 2106 нових випадків

В Україні за останню добу зафіксували 2106 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці в п'ятницю, 21 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 23 людини, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 637 пацієнтів одужали.

Читайте також: Як в Україні розслідують ланцюги зараження на COVID-19

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили в Чернівецькій (208), Тернопільській (185), Харківській (184), Івано-Франківській (172), Одеській (170), Львівській (162), Рівненській (147), Закарпатській (109) областях, а також у Києві (156 нових випадків).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 100 643 випадки інфікування, 2207 людей з коронавірусом померли, 51 078 пацієнтів одужали.

Напередодні в Україні зафіксували 2134 нові випадки інфікування, що є найбільшою кількістю нових заражень, які підтвердили за добу. 19 серпня в Україні повідомляли про 1967 нових випадків зараження коронавірусом, що до того було найвищим показником.

Читайте також: Дослідження: Коронавірус краще поширюється у приміщеннях з низькою вологістю повітря