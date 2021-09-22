Зеленський виступив за подвійне громадянство для українців за кордоном

Під час зустрічі з українською діаспорою в Нью-Йорку у вівторок, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. Про це повідомила пресслужба українського президента.

Водночас Зеленський зазначив, що подвійне громадянство не можна надавати тим людям, які живуть на території недружніх держав, і до цього питання варто підходити виважено. "Це складне питання, але всі складнощі з нашою енергією, нашим бажанням буде вирішено", - сказав президент України.

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Зеленський закликав діаспору до активності

Також під час зустрічі з українською діаспорою Нью-Йорка президент закликав її представників бути максимально активними у питанні повернення миру в Україну. "Тут потрібні всі сили й тиск закордонних представників: посольств, лідерів різних держав, лідерів церков - усіх, хто відчуває, що може щось зробити для відновлення миру. Тому кожен із вас має робити максимально все, щоб відновити мир у нашій державі", - зазначив Зеленський.

Він також вручив державні нагороди представникам української громади в США за активну діяльність і зазначив, що в багатьох країнах світу українці зберігають багаторічні національні традиції. "Вважаю, що ви є нашими найкращими послами. Тому що захищаєте за кордоном нашу державу, наш суверенітет, територіальну цілісність", - наголосив він.

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Зеленський приїхав на Генасамблею ООН

Увечері 20 вересня Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в 76-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Щорічні дебати триватимуть до 27 вересня. Виступ Зеленського на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня.

21 вересня він також встиг зустрітися у Нью-Йорку з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Під час неї він наголосив на важливості стратегічного діалогу щодо енергетичної безпеки. "Під час зустрічі подякував Урсулі фон дер Ляєн за участь ЄС у саміті "Кримської платформи" на найвищому рівні й виділення Україні траншу макрофінансової допомоги", - написав український президент у Twitter.