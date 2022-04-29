Юрій Бойко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Бойко".

Юрій Бойко був міністром палива та енергетики в уряді Миколи Азарова. Раніше належав до Партії регіонів. Після революційних подій в Україні 2013-14 років увійшов до партії "Опозиційний блок". 9 листопада 2018 року співголова політичної партії "Опозиційний блок" та однойменної парламентської фракції Юрій Бойко та позафракційний народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович уклали угоду про створення нової політичної сили "Опозиційна платформа - За життя". Юрій Бойко став єдиним кандидатом від "Опозиційної платформи - За життя" на виборах президента України 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.