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Юрій Бойко

Юрій Бойко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Бойко".

Юрій Бойко був міністром палива та енергетики в уряді Миколи Азарова. Раніше належав до Партії регіонів. Після революційних подій в Україні 2013-14 років увійшов до партії "Опозиційний блок". 9 листопада 2018 року співголова політичної партії "Опозиційний блок" та однойменної парламентської фракції Юрій Бойко та позафракційний народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович уклали угоду про створення нової політичної сили "Опозиційна платформа - За життя". Юрій Бойко став єдиним кандидатом від "Опозиційної платформи - За життя" на виборах президента України 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кремлівський мандат: чого чекати від заборони проросійських партій в Україні

Кремлівський мандат: чого чекати від заборони проросійських партій в Україні 29.04.2022

В Україні зупинили діяльність проросійських політсил. Які шанси у їхніх членів та сповідуваних ними ідей залишитися у політичному житті держави - у матеріалі DW.
Понад половина українців не схвалює дії Зеленського

Понад половина українців не схвалює дії Зеленського 20.12.2021

Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, у трійці з ним - Порошенко і Тимошенко, свідчать дані соцопитування. До Ради пройшли б шість політичних партій, якби парламентські вибори провели у середині грудня.
Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні

Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні 10.12.2021

Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, у трійці з ним - Тимошенко і Порошенко, свідчать дані соцопитування. До Ради пройшли б вісім політичних партій, якби парламентські вибори провели на початку грудня.
Опитування: Зеленський і надалі втрачає підтримку українців

Опитування: Зеленський і надалі втрачає підтримку українців 13.08.2020

Рейтинг президента України Володимира Зеленського впродовж липня скоротився на 3,4 відсоткового пункту. За нього готова проголосувати третина українців.

За Зеленського готові проголосувати 40 відсотків українців - опитування

За Зеленського готові проголосувати 40 відсотків українців - опитування 24.02.2020

За результатами опитування Центру Разумкова, за нинішнього президента України Володимира Зеленського готові проголосувати 40 відсотків українців, на другому місці - Юрій Бойко, а на третьому - Петро Порошенко.
Радість попри поразку: день виборів у штабі Опозиційної платформи - За життя

Радість попри поразку: день виборів у штабі "Опозиційної платформи - За життя" 22.07.2019

"Опозиційна платформа - За життя" здобула другий результат на виборах до Ради, суттєво відставши від лідерів перегонів. Та в партії Бойка і Медведчука таким результатам раділи. DW провела день у штабі партії.
Хто готовий іти у коаліцію: перші заяви партій-переможців

Хто готовий іти у коаліцію: перші заяви партій-переможців 21.07.2019

Володимир Зеленський готовий говорити зі Святославом Вакарчуком, а Юлія Тимошенко не проти участі у коаліції, хоча не претендує на посади.
Улюбленці Кремля: російські блага українських політиків

Улюбленці Кремля: російські блага українських політиків 12.07.2019

Москва на виборах в Україні демонстративно підтримує "Опозиційну платформу - За життя". Лідери цієї партії хочуть відновлення відносин з Росією. Крім проросійських гасел, їх вирізняють і фінансові інтереси у Росії.
Розкрадання у Нафтогазі: у Швейцарії заблокували 60 мільйонів франків

Розкрадання у "Нафтогазі": у Швейцарії заблокували 60 мільйонів франків 02.07.2019

Швейцарська прокуратура розслідує справу за підозрою у відмиванні грошей, імовірно, вкрадених у "Нафтогазу України". У банках країни в рамках цієї справи заблоковані 60 мільйонів франків, виведених з України.
Колишні регіонали на виборах до Верховної Ради: такі схожі, але такі різні

Колишні регіонали на виборах до Верховної Ради: такі схожі, але такі різні 28.06.2019

Колишні регіонали і проросійські сили на цих виборах до Верховної Ради йдуть двома окремими партіями. DW з'ясовувала, чому розійшлися дороги "Опозиційної платформи - За життя" та "Опозиційного блоку".

ЦВК опублікувала результати виборів за даними 100 відсотків протоколів

ЦВК опублікувала результати виборів за даними 100 відсотків протоколів 04.04.2019

В Україні підбили підсумки виборів 100 відсотків електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 30,24 відсотка голосів, Петро Порошенко - 15,95 відсотка голосів.
Візит політиків до Москви: уряд України заборонив нерегулярні авіарейси до РФ

Візит політиків до Москви: уряд України заборонив нерегулярні авіарейси до РФ 03.04.2019

Після того, як кандидат у президенти України Юрій Бойко злітав до Москви, Кабмін вирів заборонити нерегулярні авіарейси до Росії.

ДБР відкрило справу через політ Медведчука і Бойка до Москви

ДБР відкрило справу через політ Медведчука і Бойка до Москви 02.04.2019

Державне бюро розслідувань України перевіряє можливість зловживань прикордонників та посадовців Державної авіаційної служби, які дозволили виліт Юрія Бойка та Віктора Медведчука до Москви.
Феномен Зеленського: шоумен об'єднав Україну?

Феномен Зеленського: шоумен об'єднав Україну? 01.04.2019

Володимир Зеленський об'єднав Україну в протесті проти нинішніх політиків. Як свідчать дані про підрахунок голосів, що надходять з ЦВК, він лідирує в більшості регіонів.
Крим і Донбас: що обіцяють кандидати в президенти? (відео)

Крим і Донбас: що обіцяють кандидати в президенти? (відео) 27.03.2019

Оновлення мінських угод, миротворча місія ООН, сильна армія і референдум. Як збираються повертати Донбас і Крим лідери президентських перегонів?

Повернення Донбасу і Криму: що обіцяють кандидати? (27.03.2019) 27.03.2019

Оновлення мінських угод, миротворча місія ООН, сильна армія і референдум. Як збираються повертати Донбас і Крим лідери президентських перегонів?
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