Суперечливі заяви Юрія Бойка: гра за Росію на полях TikTok?

Те, що один із топових політиків часів біглого експрезиднета Віктора Януковича на кілька днів опинився в центрі політичного життя України, - подія для воєнного часу непересічна. Приводом стало опубліковане колишнім віцепрем'єром і ексміністром енергетики Юрієм Бойком відео в TikTok. У ньому колишній очільник забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), а зараз голова групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді, поскаржився на "радикалів, які перейменовують міста" і зносять пам'ятники в Україні та "заборону говорити рідною мовою" й "ходити у ту церкву, в яку (люди. - Ред.) хочуть ходити". Сам Бойко говорив при цьому російською.

Виклик до СБУ та публічні вибачення Бойка

Після суспільного резонансу та допиту в СБУ, де політик мав пояснити слова, які багато хто сприйняв як проросійські, Бойко записав нове відео, у якому попросив вибачення та назвав президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем. При цьому у письмовому коментарі "BBC News Україна" Юрій Бойко у відповідь на питання, чи вважає він радикалами чинну українську владу, сказав, що це "повна маячня", і нагадав, що процеси зносу комуністичних пам'ятників та перегляду мовної політики почалися за часів президентства Петра Порошенка. На запитання, чи не боїться він, що через його слова проти нього можуть порушити кримінальну справу, політик відповів, що його "заява якраз навпаки є закликом до всіх політиків припинити розколювати українське суспільство". "Відповідальність за відсіч російській агресії повністю покладено на українську владу. Тому ми будемо і надалі її підтримувати", - написав Бойко.

Юрій Бойко - відвертий прихильник Української православної церкви Московського патріархату (фото з архіву) Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Попри це Верховна Рада під час засідання в четвер, 19 грудня, проголосувала за відкликання Юрія Бойка з посади члена парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин. Щоправда, з другої спроби.

Транслювання меседжів Кремля?

Експерти пов'язують такі діаметрально протилежні заяви Бойка кількома факторами. Директор центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що Бойко у такий спосіб транслює меседжі Кремля. "Бойко зараз такими відео та заявами створює фактологічне підґрунтя, яке буде використовувати Кремль на майбутніх мирних переговорах. Коли вони будуть казати, що вимагають статусу російської мови, тому що утиски є, скасування законодавства про декомунізацію, тому що руйнують пам'ятники. І вказуватимуть, ось бачите, що каже депутат Верховної Ради Юрій Бойко. І тут є небезпека, що це може бути використано проти України в процесі мирних переговорів", - сказав DW Фесенко. До повномасштабної війни Росії проти України Бойко разом із засудженим за держзраду і обміняним на українських військових ексдепутатом Медведчуком їздив до Москви і зустрічався з представниками російської влади. Про зв'язки Бойка з РФ після лютого 2022 року невідомо. В інтерв'ю DW у травні 2024 року він називав російських військових ворогами, колишніх однодумців зрадниками і виступав за повернення всіх українських територій.

Бойко включився у "виборчі перегони"

На думку політолога, Юрій Бойко вирішив завчасно розпочати передвиборчі перегони, адже "підхопив електоральний вірус", який зараз циркулює в українському політикумі. "Готуючись до нібито виборів навесні наступного року, Бойко просто вирішив запустити такі традиційні теми, які використовували завжди проросійські сили, аби потихеньку збирати свій електорат", - вказує Володимир Фесенко. Як президентські, так і парламентські вибори в Україні мали відбутися 2024 року, але голосування відкладено на невизначений термін через воєнний стан у країні. Утім, останнім часом низка ЗМІ повідомила про те, що політики з різних таборів в Україні начебто готуються до потенційних виборів навесні 2025 року, якщо буде укладене перемир'я з Росією і в країні буде скасовано воєнний стан.

Вибори до Верховної Ради мали відбутися 2024 року, але були відкладені через воєнний стан Фото: Press Service Of The President Of Ukraine/AP Photo/picture alliance

Схожої думки й доцент Київського національного університету імені Шевченка Ігор Рейтерович. Він переконаний, що Юрій Бойко не збирається йти з української політики, тому за першої нагоди вирішив нагадати про себе своєму електорату, використовуючи звичні проросійські наративи. Водночас експерт вважає, що бажанню політиків готуватися до виборів сприяють також настрої серед української влади. "Чинна влада теж вже думає про майбутні вибори і хоче розуміти, які політичні сили займуть ті чи інші електоральні ніші і претендувати на статус конструктивної опозиції. І такий вихід Бойка - це зондування реакції суспільства, чи взагалі є сенс за цей шмат електорального пирога боротися і хто може претендувати на цю нішу конструктивної опозиції", - прокоментував DW Рейтерович.

Контраверсійні відео Бойка: чому саме TikTok?

Втім, чи достатньо підґрунтя, аби проросійські меседжі на кшталт тих, що їх поширив у своєму відео Юрій Бойко, проросли в українському суспільстві в умовах повномасштабної війни? Експерти сходяться на тому, що загалом потенційний електорат, який можна мобілізувати за допомогою подібних меседжів, уже зараз перевищує п'ять відсотків, а цього було б достатньо для проходження до наступного складу Верховної Ради. Ідеться передусім про людей віком від 55 років, які досі ностальгують за радянським союзом чи 1990-ми роками.

Саме ця електоральна група, як стверджують експерти, зараз поряд з Telegram активно використовує TikTok для отримання інформації та формування політичних вподобань. Саме тому для своїх заяв Юрій Бойко використав цю соціальну мережу. "За останні кілька років однією з основних груп, яка дивиться TikTok, є люди 55 плюс. Вони дивляться оці коротенькі ролики, обмінюються ними, дивляться там якісь рецепти і політиків. Цим скористалися в Румунії, і Бойко зрозумів, що можна і йому так ефективно працювати, тож він теж з'явився в TikTok з дуже правильно підібраним антуражем, одягом і ностальгією", - каже Рейтерович.

TikTok - платформа з дедалі більшою аудиторією в Україні

В Україні стрімко зростає аудиторія TikTok. Якщо у 2023-му цією платформою користувалися 18 відсотків українців, то у 2024-му - вже 27 відсотків. Про це свідчать дані щорічного дослідження USAID-Internews щодо споживання медіа. Там йдеться про те, що TikTok стає більше поширеним, у тому числі для споживання новин. Особливо активно його використовують люди середнього віку. Респондентів приваблює, що новинні ролики подаються в легкій та зрозумілій формі, відео короткі, але концентровані за змістом. Інформаційний контент змішується чи чергується з розважальним. Водночас дослідники відзначають циркуляцію новинного контенту, який часто є маніпулятивним.

На президентських виборах у Румунії неочікувано переміг дружній до Росії кандидат Келін Джорджеску Фото: Vadim Ghirda/dpa/picture alliance

Яскравим прикладом успіху політичних кампаній у TikTok стали нещодавні вибори президента Румунії. На них неочікувано переміг маловідомий і непопулярний до того ультраправий кандидат Келін Джорджеску, який незадовго до голосування стартував безпрецедентну за масштабами кампанію в TikTok. Зрештою Конституційний суд Румунії скасував результати голосування. Причина - протизаконне втручання Росії. Після цього Європейська Комісія навіть ініціювала офіційне провадження щодо китайської соцмережі TikTok у зв'язку із імовірним порушенням Закону про цифрові послуги (DSA).