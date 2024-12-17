Бойко прийшов на допит в СБУ після відео про "радикалів"

Глава депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Раді опублікував відео, в якому заявив про "радикалів", які зносять пам'ятники, перейменовують міста, забороняють розмовляти рідною мовою і ходити в бажану церкву.

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді України Юрій Бойко прийшов у вівторок, 17 грудня, на допит до Служби безпеки України (СБУ). Як розповів DW на умовах анонімності представник спецслужби, причиною виклику стали нещодавні заяви народного депутата.

"Не встиг очільник забороненої "ОПЗЖ" записати своє резонансне відео, як уже прийшов до СБУ. Служба безпеки викликала політика на допит, де він має детально пояснити свої останні заяви. Власне, прямо зараз допит і відбувається", - зазначив співрозмовник.

Резонансне відео Бойка

14 грудня Бойко опублікував у TikTok відео, в якому заявив, що "радикали почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".

Після цього керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зауважив, що "деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз". А голова комітету Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що нардепи підготували проєкт постанови про відкликання Бойка з посади члена парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

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